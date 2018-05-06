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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Reuters
06.05.2018 - 09:31, Son Güncelleme:

Sendikalar ve sivil toplum örgütleri Macron’a karşı sokağa çıkıyor

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Sendikalar ve sivil toplum örgütleri Macron’a karşı sokağa çıkıyor

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hükümetin politikalarına karşı 22 ve 26 Mayıs’ta büyük gösteriler düzenlenecek. Le Monde gazetesinin haberine göre, hükümetin 2022 Kamu Eylem Planı kapsamında gideceği değişikliklere karşı memurlar, Paris başta olmak üzere ülke genelinde gösteri yapacak.

Haberde, ülkenin üç büyük sendikası Fransa Demokratik İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CFDT), Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve İşçi Gücü’nün (FO) de dahil olduğu dokuz sendikanın, kamu çalışanları lehine yürüyüş düzenleyeceği bildirildi. 

Ülkenin en büyük üç sendikasının liderlerinin ilk defa sokağa birlikte çıkacağı vurgusu yapılan haberde, “Uzun süredir birlikte görmediğimiz sendikaların liderleri, 22 Mayıs’ta aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak Paris’te yürüyüşün başını çekecekler” ifadesi kullanıldı.
CGT sendikası şimdiye kadar ülkede düzenlenen çeşitli gösterilere sürekli katılım gösterirken, CFDT ve FO tarafsız kalmayı tercih etmişti.

Sendikalar ve sivil toplum örgütleri Macron’a karşı sokağa çıkıyor

‘BOYUN EĞMEYENLER’ DE DESTEK VERİYOR
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikaları ve çok sayıda alanda yürürlüğe konulan reform çalışmalarını protesto amacıyla 26 Mayıs’ta ulusal çapta eylem planının devreye sokulacağı duyuruldu.
Muhalefetteki aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, parti, sendika ve STK’ların ortak eylem düzenleme konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.
Melenchon, çok sayıda parti, STK ve sendika temsilcisinin, Cumhurbaşkanı Macron’un politikalarına karşı, sosyal adaleti sağlama ve dayanışma amacıyla bir halk dalgası oluşturacak gösteri ve yürüyüşler düzenleme konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.
Ülke genelinde 26 Mayıs’ta düzenlenecek eylemin boyutu ve içeriği üzerinde görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Melenchon, 16 Mayıs’a kadar konu hakkındaki müzakerelerin devam edeceğini ve bu tarihten sonra eylem planının netlik kazanacağını kaydetti.

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