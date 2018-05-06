Sendikalar ve sivil toplum örgütleri Macron’a karşı sokağa çıkıyor
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hükümetin politikalarına karşı 22 ve 26 Mayıs’ta büyük gösteriler düzenlenecek. Le Monde gazetesinin haberine göre, hükümetin 2022 Kamu Eylem Planı kapsamında gideceği değişikliklere karşı memurlar, Paris başta olmak üzere ülke genelinde gösteri yapacak.
Haberde, ülkenin üç büyük sendikası Fransa Demokratik İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CFDT), Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve İşçi Gücü’nün (FO) de dahil olduğu dokuz sendikanın, kamu çalışanları lehine yürüyüş düzenleyeceği bildirildi.
Ülkenin en büyük üç sendikasının liderlerinin ilk defa sokağa birlikte çıkacağı vurgusu yapılan haberde, “Uzun süredir birlikte görmediğimiz sendikaların liderleri, 22 Mayıs’ta aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak Paris’te yürüyüşün başını çekecekler” ifadesi kullanıldı.
CGT sendikası şimdiye kadar ülkede düzenlenen çeşitli gösterilere sürekli katılım gösterirken, CFDT ve FO tarafsız kalmayı tercih etmişti.
‘BOYUN EĞMEYENLER’ DE DESTEK VERİYOR
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikaları ve çok sayıda alanda yürürlüğe konulan reform çalışmalarını protesto amacıyla 26 Mayıs’ta ulusal çapta eylem planının devreye sokulacağı duyuruldu.
Muhalefetteki aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, parti, sendika ve STK’ların ortak eylem düzenleme konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.
Melenchon, çok sayıda parti, STK ve sendika temsilcisinin, Cumhurbaşkanı Macron’un politikalarına karşı, sosyal adaleti sağlama ve dayanışma amacıyla bir halk dalgası oluşturacak gösteri ve yürüyüşler düzenleme konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.
Ülke genelinde 26 Mayıs’ta düzenlenecek eylemin boyutu ve içeriği üzerinde görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Melenchon, 16 Mayıs’a kadar konu hakkındaki müzakerelerin devam edeceğini ve bu tarihten sonra eylem planının netlik kazanacağını kaydetti.
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