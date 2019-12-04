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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
04.12.2019 - 17:23, Son Güncelleme:

Seehofer’a mülteci tepkisi

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Seehofer’a mülteci tepkisi

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, 16 eyaletin içişleri bakanları ile Almanya’nın Schleswig Holstein Eyaleti’nde yarın akşam başlayacak konferansa katılacak.

6 Aralık Cuma günü sona erecek konferans öncesi açıklama yapan İçişleri Bakanları Konferansı Dönem Başkanı ve Schleswig Holstein Eyalet İçişleri Bakanı Hans Joachim Grote (CDU), Seehofer’ın göçmenleri kabul etmeye yönelik yaptığı açıklamaları eleştirdi. Seehofer’ın, İtalya’ya deniz yoluyla gelecek her dört mülteciden birini almaya hazır oldukları yönünde yaptığı açıklamayı yanlış bulduğunu belirten Grote, “Almanya ve Avrupa Birliği (AB) göçmen politikalarında fikir birliğinde olması önemli. Ancak gelecek mültecileri halkla biz kaynaştıracağız. Mülteci politikalarıyla ilgili bağlayıcı bir açıklama yapılması doğru değil. Politikaların hukuka uygun olması gerekir ki, yerelde sorumluluk üstlenen bizler bunu halka anlatabilelim” dedi.
Konferansın gündeminde mültecilerin yanı sıra aşırı sağ ve nefret suçlarıyla mücadele de yer alacak. Son dönemlerde aşırı sağcıların karıştığı suç ve eylemlerin artması, hükümeti, aşırı sağa yönelik daha sert önlemler almaya yöneltti. Almanya, Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’nin öldürülmesinden sonra aşırı sağ tehlikeyi öncelikli konu olarak gündemine aldı.

 

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