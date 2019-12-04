Seehofer’a mülteci tepkisi
Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, 16 eyaletin içişleri bakanları ile Almanya’nın Schleswig Holstein Eyaleti’nde yarın akşam başlayacak konferansa katılacak.
6 Aralık Cuma günü sona erecek konferans öncesi açıklama yapan İçişleri Bakanları Konferansı Dönem Başkanı ve Schleswig Holstein Eyalet İçişleri Bakanı Hans Joachim Grote (CDU), Seehofer’ın göçmenleri kabul etmeye yönelik yaptığı açıklamaları eleştirdi. Seehofer’ın, İtalya’ya deniz yoluyla gelecek her dört mülteciden birini almaya hazır oldukları yönünde yaptığı açıklamayı yanlış bulduğunu belirten Grote, “Almanya ve Avrupa Birliği (AB) göçmen politikalarında fikir birliğinde olması önemli. Ancak gelecek mültecileri halkla biz kaynaştıracağız. Mülteci politikalarıyla ilgili bağlayıcı bir açıklama yapılması doğru değil. Politikaların hukuka uygun olması gerekir ki, yerelde sorumluluk üstlenen bizler bunu halka anlatabilelim” dedi.
Konferansın gündeminde mültecilerin yanı sıra aşırı sağ ve nefret suçlarıyla mücadele de yer alacak. Son dönemlerde aşırı sağcıların karıştığı suç ve eylemlerin artması, hükümeti, aşırı sağa yönelik daha sert önlemler almaya yöneltti. Almanya, Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’nin öldürülmesinden sonra aşırı sağ tehlikeyi öncelikli konu olarak gündemine aldı.
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