Seehofer: ‘Alman polisleri Afganistan’da kalacak’
Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya ile Afganistan arasında başlatılan polis projesinin devam edeceğini açıkladı.
ALMANYA ile Afganistan arasında 2002’de imzalanan anlaşmaya göre, Alman polisi Afgan polisine eğitim veriyor. 17 yıldır devam eden eğitimin belirlendiği şekilde süreceğini söyleyen Seehofer, “Barışın sürekliliği, daha fazla güvenlik ve istikrar için Afganistan hükümetinin bizim desteğimize ihtiyacı var. Bu yüzden başarılı şekilde sürdürülen ‘Alman-Afgan Polis Projesi’ devam edecek” dedi.
Eylül ayında Taliban güçlerinin gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Alman polislerinin Afganistan’da verdikleri eğitim kısa süreliğine durdurulmuş ve eğitimi veren polislerin geri çağrılması gündeme gelmişti.
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