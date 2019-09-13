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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
13.09.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Saz aşığı, Aşık Veysel hayranı İsveçli ozan: Ruhumu dinliyorum

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Saz aşığı, Aşık Veysel hayranı İsveçli ozan: Ruhumu dinliyorum

69 yaşındaki İsveçli ozan Bengtis Hansson, Aşık Veysel hayranı olduğunu ve zaman zaman ünlü ozanın parçalarını İsveççeye çevirerek söylediğini anlattı. Hansson 35 yıldır saz çalıp İsveççe türkü söylüyor.

AŞIK Veysel’in çok özel bir ozan olduğunu söyleyen Hansson, “Onun zamanında özel stüdyolar yoktu. Teknik bu kadar gelişmemişti. Doğal olarak saz çalıp söylüyordu, onu dinledikçe inanılmaz bir değer olduğunu anlıyorum. Neşet Ertaş da çok özel bir ozan. Onun müzik stili biraz daha farklı. Hüzünlü türkülerin yanı sıra neşeli türkü de çalıp söylüyor ve insanları oynatıyor” dedi.

‘DERİN BİR HUZUR BULUYORUM’
Hansson, Türkiye’den birçok ozanı severek dinlediğini, bunların başında Aşık Mahzuni Şerif, Arif Sağ ve Musa Eroğlu gibi isimlerin geldiğini dile getirdi. “Saz çalarken ruhumu dinliyorum, derin bir huzur buluyorum” diyen Hansson, çeşitli müzik festivallerinde saz çalıp türkü söylediğini, 10 kadar da bozlak tarzında eser yazdığını ifade etti.

Saz aşığı, Aşık Veysel hayranı İsveçli ozan: Ruhumu dinliyorum

‘İŞTE BENİM İÇİN ÖZEL SES’
Hansson, sazla tanışmasını anlatırken “Yıllar önce radyoda bir Türk programını dinlerken saz sesi duydum. ‘İşte benim için özel olan ses bu’ dedim. O zamana kadar gitar ile Amerika’daki Afrika asıllı kölelerin tarlalarda çalışırken söyledikleri isyan ve hüzün müziği olan Blues çalıp söylüyordum. Sazı öğrenmem gerektiğini düşündüm. Stockholm’ün Husby semtinde yapılan bir festivalde birinin saz çaldığını gördüm. Yanına yaklaşıp ‘Bu saz mı’ dedim. ‘Evet’ dedi. ‘Kolay öğrenilir mi’ diye sordum. Yüzüme baktı, kafasını salladı ve ‘Belki’ dedi. Tensta semtinde saz kursu veriliyormuş beni oraya davet etti ve böylece benim de sazla ortak hayatım başlamış oldu. Saz kursunu Cengiz Tümer diye bir kişi veriyordu. Bir İsveçlinin saz öğrenecek olması onu oldukça şaşırtmıştı” dedi.

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