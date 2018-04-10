Savcıya göre ‘intihar etmek için’ saldırdı
Almanya’nın Münster kentinde cumartesi öğleden sonra meydandaki kalabalığın içine minibüsle dalarak 2 kişiyi öldüren, 20 kişiyi yaralayan ve ardından ağzına sıktığı kurşunla intihar eden Alman Jens R.’nin babası oğlunu psikolojik hastalığının bu saldırıya sürüklediğini söyledi.
MÜNSTER kentinde cumartesi günü yaşanan minibüslü saldırıyla ilgili aydınlığa kavuşması gereken çok soru var. 48 yaşındaki saldırgan Jens R. intihar ettiği silahı nereden buldu? Niçin insanların üzerine minibüsü sürmek için turistlerin ve Almanların gittiği Kiepenkerl meydanını seçti? Saldırganın aşırı sağcı çevrelerle bağlantısı var mıydı? Savcılık bu soruları aydınlatmaya çalışıyor.
Olayı soruşturan başsavcı Martin Botzenhardt, şimdiye kadar yapılan soruşturma sonucuna göre saldırganın intihar amaçlı bu eylemi yaptığı kanaatine vardıklarını açıkladı. Saldırganın evinde yapılan aramada bir de kenevir ip bulundu. Savcılığa göre Jens R. büyük bir ihtimalle saldırı eyleminden sonra kendini asmayı planlıyordu.
‘BELKİ UZUN YAŞAMAM’
Saldırgan Jens R.’nin 79 yaşındaki babası ise oğlunu bu saldırıya psikolojik hastalığının sürüklediğini ileri sürdü. Mobilya tasarımcısı baba, “O iki ayrı dünyada yaşıyordu. Gerçeklerden uzaktı” dedi ve oğlunun paranoyak olduğunu, ancak saldırgan biri olmadığını söyledi. Bir ara oğlunun psikolojik tedavi gördüğünü anlatan 79 yaşındaki babası, 2.5 yıl önce olduğu bel ameliyatından sonra bir daha düzelmediğini ve çalışamadığını, çok acı çektiğini anlattı. Oğluyla son olarak üç ay önce irtibatları olduğunu söyleyen baba, “Telefonda ‘Hiç iyi değilim. Belki uzun yaşamam’ dedi” diye konuştu.
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