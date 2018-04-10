Savcıya göre ‘intihar etmek için’ saldırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriSavcıya göre ‘intihar etmek için’ saldırdı
GeriAvrupa Savcıya göre ‘intihar etmek için’ saldırdı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: AA
10.04.2018 - 11:46, Son Güncelleme:

Savcıya göre ‘intihar etmek için’ saldırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Savcıya göre ‘intihar etmek için’ saldırdı

Almanya’nın Münster kentinde cumartesi öğleden sonra meydandaki kalabalığın içine minibüsle dalarak 2 kişiyi öldüren, 20 kişiyi yaralayan ve ardından ağzına sıktığı kurşunla intihar eden Alman Jens R.’nin babası oğlunu psikolojik hastalığının bu saldırıya sürüklediğini söyledi.

MÜNSTER kentinde cumartesi günü yaşanan minibüslü saldırıyla ilgili aydınlığa kavuşması gereken çok soru var. 48 yaşındaki saldırgan Jens R. intihar ettiği silahı nereden buldu? Niçin insanların üzerine minibüsü sürmek için turistlerin ve Almanların gittiği Kiepenkerl meydanını seçti? Saldırganın aşırı sağcı çevrelerle bağlantısı var mıydı? Savcılık bu soruları aydınlatmaya çalışıyor. 

Olayı soruşturan başsavcı Martin Botzenhardt, şimdiye kadar yapılan soruşturma sonucuna göre saldırganın intihar amaçlı bu eylemi yaptığı kanaatine vardıklarını açıkladı. Saldırganın evinde yapılan aramada bir de kenevir ip bulundu. Savcılığa göre Jens R. büyük bir ihtimalle saldırı eyleminden sonra kendini asmayı planlıyordu.

‘BELKİ UZUN YAŞAMAM’
Saldırgan Jens R.’nin 79 yaşındaki babası ise oğlunu bu saldırıya psikolojik hastalığının sürüklediğini ileri sürdü. Mobilya tasarımcısı baba, “O iki ayrı dünyada yaşıyordu. Gerçeklerden uzaktı” dedi ve oğlunun paranoyak olduğunu, ancak saldırgan biri olmadığını söyledi. Bir ara oğlunun psikolojik tedavi gördüğünü anlatan 79 yaşındaki babası, 2.5 yıl önce olduğu bel ameliyatından sonra bir daha düzelmediğini ve çalışamadığını, çok acı çektiğini anlattı. Oğluyla son olarak üç ay önce irtibatları olduğunu söyleyen baba, “Telefonda ‘Hiç iyi değilim. Belki uzun yaşamam’ dedi” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Uyarı grevi Almanya’yı kilitledi

Kendisini darp eden polise dava açıyor

TBMM heyeti, Berlin’de Koca Sinan’da başladı

’Biz politikacılar halktan kopuk yaşıyoruz’