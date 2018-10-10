Savcılık yazı gönderdi: Dokunulmazlığını kaldırın
Berlin Savcılığı, Yeşiller Federal Meclis milletvekili Canan Bayram’ın dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.
MECLİSE yazı gönderen savcılık, Bayram’ı, toplanma ve gösteri yapma hakkını engellemekle suçladı. Savcılığın soruşturmayı sağlıklı yürütebilmesi için meclis de Bayram’ın dokunulmazlığını kaldırmak istiyor.
Canan Bayram, 17 Şubat 2017’de Berlin’de aşrı sağcıların yürüyüşünü engellemek için düzenlenen gösteriye katılmıştı. Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı gösteri nedeniyle aşırı sağcıların gösterisi engellemişti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Bayram ise, hakkında soruşturma açılmak istenmesi ve dokunulmazlığının kaldırılması için savcının Federal Meclis Başkanlığına yazı göndermesini tuhaf olarak değerlendirdi. Canan Bayram, Yeşiller milletvekilleri arasında tercihli oylarla seçilen tek milletvekili. Berlin Kreuzberg bölgesinden milletvekili seçilen Bayram, daha önce Berlin Eyalet Meclis’inde uzun süre milletvekilliği yaptı.
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