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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 18.01.2020 - 11:39,Son Güncelleme:/

Sanatın kalbinin attığı yerde hayalini gerçekleştirdi

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Sanatın kalbinin attığı yerde hayalini gerçekleştirdi

Sanat dünyasında ‘Nissi’ olarak tanınan Niscivan Roloff, 30 yılı aşkın süredir Almanya ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde sergiler organize ediyor. 2013 yılından beri de Hamburg’da kendi imzasını taşıyan ve Nissis Kunstkantine’de uzun süre hayalini kurduğu sanatsal etkinlikleri düzenliyor.

ALMANYA ve Avrupa’nın farklı ülkelerinde 59 sergi açan Nissi şimdi 60’ıncısının hazırlıklarını yapıyor. Niscivan Roloff, Nissis Kunstkantine’de sanatsal etkinlikler düzenlediklerini söyleyerek, “Bir ekibim var. Sergiler açıyoruz, kitabı yeni çıkan yazarlarla okuma günleri düzenliyoruz. Müzik dinletileri organize ediyoruz. Tüm bunları da yemek eşliğinde yaparak diğer sergilerden, okuma akşamlarından ve müzik dinletilerinden farkımızı ortaya koyuyoruz. Amacımız aileleri de sanatla buluşturmak. Martta yedinci yılımızı tamamlayacağız. Başta koyduğumuz hedefe yedi yıldır ulaşmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Sanatın kalbinin attığı yerde hayalini gerçekleştirdi
EN BÜYÜK SANAT MERKEZİNE KOMŞU
Hamburg’da sanatın kalbinin attığı HafenCity’de bulunan Nissis Kunskantine Almanya’nın en büyük sanat merkezi Elbphilharmonie’ye komşu. Niscivan Roloff “Ben hayalimi Nissis Kunstkantine ile gerçekleştirdim. Baştan sona istediğim gibi planladım. Elbphilharmonie’ye komşuyuz. Nissis Kunstkantine benim için Elbphilharmonie’in kızkardeşi. Çünkü o daha açılmadan önce biz o bölgede sanatsal etkinlikler düzenledik. O gelince de biz onun küçük kızkardeşi olduk” dedi.
Sanatın kalbinin attığı yerde hayalini gerçekleştirdi
40 ENGELLİ ÇOCUK RESSAMA KAPILARIMIZI AÇTIK
Almanya’da yaptığı tablolarla adından söz ettiren ve ‘Altın Çocuk’ olarak tanınan minik ressam Mikail Akar’ın Berlin’deki ilk sergisini de düzenleyen Roloff, ayrıca engelli çocuklara yönelik de çeşitli organizasyonlar yapıyor. Roloff “Farklı etnik kökene sahip 40 engelli çocuk ressama kapılarımızı açtık. Onların eserlerini hiçbir karşılık beklemeden sergiliyoruz. Onlarla çalışmak da çok keyifli. Tamamen gönüllü yaptığımız bir iş” dedi.
Sanatın kalbinin attığı yerde hayalini gerçekleştirdi
500 SANATÇIYI HEDEFLİYORUZ
Nisvican Roloff önümüzdeki dönemde online galeri açacağını belirterek “Şubat ayında Nissi art World’u online açacağız. Buradan dünyanın farklı ülkelerindeki 500 sanatçıya ulaşmayı hedefliyoruz. Şu sıralar gerçekten çok yoğun talep var. Açıkçası her talebi yerine getirmekte zorlanıyoruz. Bu yüzden online galeri açmak kararı aldık. Ayrıca bu ayının ikinci haftasında Bodrum ve İstanbul’da sergi açılışı için görüşmeler yaptık. Hem Bodrum’da hem de İstanbul’da sergi açacağız. Ayrıca Paris’teki sanat galerileriyle ortak sergilere de imza atacağız” dedi.
Sanatın kalbinin attığı yerde hayalini gerçekleştirdi

KISACA NISCIVAN ROLOFF
Denizli’de doğan Niscivan Ok 10 yaşındayken annesinin ve babasının işçi olarak çalıştığı Hamburg’a geldi. Önceleri Almanya’nın birçok şehrinde sergilerin açılışını organize eden bir ekipte yer alan Niscivan daha sonra kendi kurduğu ekibiyle sergileri açarak Almanya’nın ve Avrupa’nın birçok sanatçısının tablolarını sanatseverlerle buluşturdu. 1999 yılında evlenip Niscivan Roloff soyadını aldı. Sanat dünyası onu Nissi olarak tanıyor. O da isminden esinlenerek ‘hayalim’ dediği Nissis Kunstkantine’yi kurdu.

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