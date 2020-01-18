Sanatın kalbinin attığı yerde hayalini gerçekleştirdi

ALMANYA ve Avrupa’nın farklı ülkelerinde 59 sergi açan Nissi şimdi 60’ıncısının hazırlıklarını yapıyor. Niscivan Roloff, Nissis Kunstkantine’de sanatsal etkinlikler düzenlediklerini söyleyerek, “Bir ekibim var. Sergiler açıyoruz, kitabı yeni çıkan yazarlarla okuma günleri düzenliyoruz. Müzik dinletileri organize ediyoruz. Tüm bunları da yemek eşliğinde yaparak diğer sergilerden, okuma akşamlarından ve müzik dinletilerinden farkımızı ortaya koyuyoruz. Amacımız aileleri de sanatla buluşturmak. Martta yedinci yılımızı tamamlayacağız. Başta koyduğumuz hedefe yedi yıldır ulaşmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. EN BÜYÜK SANAT MERKEZİNE KOMŞU

Hamburg’da sanatın kalbinin attığı HafenCity’de bulunan Nissis Kunskantine Almanya’nın en büyük sanat merkezi Elbphilharmonie’ye komşu. Niscivan Roloff “Ben hayalimi Nissis Kunstkantine ile gerçekleştirdim. Baştan sona istediğim gibi planladım. Elbphilharmonie’ye komşuyuz. Nissis Kunstkantine benim için Elbphilharmonie’in kızkardeşi. Çünkü o daha açılmadan önce biz o bölgede sanatsal etkinlikler düzenledik. O gelince de biz onun küçük kızkardeşi olduk” dedi. 40 ENGELLİ ÇOCUK RESSAMA KAPILARIMIZI AÇTIK

Almanya’da yaptığı tablolarla adından söz ettiren ve ‘Altın Çocuk’ olarak tanınan minik ressam Mikail Akar’ın Berlin’deki ilk sergisini de düzenleyen Roloff, ayrıca engelli çocuklara yönelik de çeşitli organizasyonlar yapıyor. Roloff “Farklı etnik kökene sahip 40 engelli çocuk ressama kapılarımızı açtık. Onların eserlerini hiçbir karşılık beklemeden sergiliyoruz. Onlarla çalışmak da çok keyifli. Tamamen gönüllü yaptığımız bir iş” dedi. 500 SANATÇIYI HEDEFLİYORUZ

Nisvican Roloff önümüzdeki dönemde online galeri açacağını belirterek “Şubat ayında Nissi art World’u online açacağız. Buradan dünyanın farklı ülkelerindeki 500 sanatçıya ulaşmayı hedefliyoruz. Şu sıralar gerçekten çok yoğun talep var. Açıkçası her talebi yerine getirmekte zorlanıyoruz. Bu yüzden online galeri açmak kararı aldık. Ayrıca bu ayının ikinci haftasında Bodrum ve İstanbul’da sergi açılışı için görüşmeler yaptık. Hem Bodrum’da hem de İstanbul’da sergi açacağız. Ayrıca Paris’teki sanat galerileriyle ortak sergilere de imza atacağız” dedi.

KISACA NISCIVAN ROLOFF

Denizli’de doğan Niscivan Ok 10 yaşındayken annesinin ve babasının işçi olarak çalıştığı Hamburg’a geldi. Önceleri Almanya’nın birçok şehrinde sergilerin açılışını organize eden bir ekipte yer alan Niscivan daha sonra kendi kurduğu ekibiyle sergileri açarak Almanya’nın ve Avrupa’nın birçok sanatçısının tablolarını sanatseverlerle buluşturdu. 1999 yılında evlenip Niscivan Roloff soyadını aldı. Sanat dünyası onu Nissi olarak tanıyor. O da isminden esinlenerek ‘hayalim’ dediği Nissis Kunstkantine’yi kurdu.