Şampiyon saatler sonra belli olacak

BUNDESLIGA'da sona gelindi. Sezonun son hafta maçları cumartesi günü oynanacak. Ligden Hannover ve Nürnberg düştü. Stuttgart 2.Bundesliga üçüncüsüyle baraj maçları oynanacak. Bu maçlarda rakibine üstünlük sağladığı taktirde ligde kalacak. Aksi taktirde Stuttgart da lige veda edecek. Stuttgart'ın rakibi pazar günü oynanacak maçlar sonunda belli olacak.

İKİ TAKIM YARIŞIYOR

Sezonun son haftasına girildiğinde şampiyonluk için teorik olarak iki takımın şansı bulunuyor. Biri lider Bayern Münih, diğeri Dortmund. Liderin 75, Dortmund'un 73 puanı bulunuyor. Bayern Münih sahasında Frankfurt ile oynayacak. Bu maçta bir puan çıkardığı taktirde şampiyon olacak. Yenilmesi durumunda ise Dortmund'un puan kaybetmesini bekleyecek. Dortmund'da ise hesaplar biraz daha farklı. Şampiyon olabilmesi için sarı siyahların mutlaka kazanması şart. Ancak M'gladbach karşısında alınacak galibiyet de yetmeyecek. Bayen Münih'in yenilmesini umut edecek.





RAKİPLERİN HEDEFİ ŞAMPİYONLAR LİGİ

Lider sahasında Frankfurt ile oynayacak. Frankfurt başarılı bir sezon geçirdi. Avrupa Ligi finalini penaltı atışlarıyla kaybetti. Hessen takımının hedefi bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Geçen hafta Mainz'e yenilerek önemli avantajı yitirdi. Devler ligine katılması için mutlaka galip gelmesi gerekecek. Şampiyonluğu kovalayan Dortmund'un rakibi M'gladbach'ın da hedefi devler ligi. Ligde dördüncü sırada yer alan Gladbach'ın galip gelmesi Şampiyonlar Ligi'ne katılması için yeterli olacak. Cumartesi günü oynanacak son maçlarda Dortmund ve Bayern Münih'ten bir hüsran yaşayacak mı belli değil. Bundesliga tarihinde bazı sezonlarda şampiyonlar son haftada belli oldu. Hatta büyük hüsranlar da yaşandı.





ÇOK HÜSRAN YAŞANDI

Bundesliga'da tarihinde unutulmayan hüsranlar var. 1978 yılında Köln veya M'gladbach'dan biri şampiyon olacaktı. Aynı puanda iki takımdan Köln'ün rakibine göre 10 gol fazlası vardı. Gladbach son haftada Stuttgat'ı 12-0 yendi. Ancak yine şampiyon olamadı. Büyük hüsran yaşadı. Çünkü Köln Hamburg'da St Paul'yi 5-0 yenerek gol averajının kapanmasına izin vermedi. 1992 yılında bu kez Frankfurt, Stuttgart ve Dortmund son haftada şampiyonluk için yarıştı. Üçünün de eşit puanı vardı. Frankfurt gol averajıyla öndeydi. Son haftada Rostock'ta 2-1 kaybetti. Dortmund 1-0 Duisburg'u yendi. Stuttgart ise Leverkusen ile 1-1 beraber iken, maçın son dört dakikası oynandığında altın değerinde golü buldu. Maçı kazanıp şampiyon oldu.

SADECE BİRKAÇ KİLOMETRE

2000 yılında ise Leverkusen büyük dram yaşadı. Son haftada Leverkusen iki puan farkla liderdi. Şampiyonluğu garanti gibiydi. Unterhaching ile oynandı. Maçı 2-0 kaybetti. Şampiyonluğu da birkaç kilometre uzaklıkta Bremen'i 3-1 yenen Bayern Münih'e kaptırdı. Bir yıl sonra bu kez Schalke hüsranı yaşadı. Son haftada Bayern Münih'in üç puan gerisindeydi. Mavi beyazlılar kendi sahasında Unterhaching'i 5-3 yendi. Onlar galip geldiklerinde Bayern Münih Hamburg karşısında 1-0 yeniliyordu. Mavi beyazlılar şampiyonluk şarkıları söylemeye başladığı anda Bayern Münih son dakika golüyle beraberliği kurtarıp şampiyon oldu.

HAFTANIN MAÇLARI

CUMARTESİ (15.30)

Bayern Münih-Frankfurt

M'gladbach-Dortmund

Hertha Berlin-Leverkusen

Schalke-Stuttgart

Werder Bremen-RB Leipzig

Freiburg-Nürnberg

Mainz-Hoffenheim

Wolfsburg-Augsburg

Düsseldorf-Hannover