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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN FOTOĞRAF: REUTERS
25.01.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

Sahte şüphesiyle açık atırımdaki Hitler’in üç tablosuna el konuldu

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Sahte şüphesiyle açık atırımdaki Hitler’in üç tablosuna el konuldu

Almanya’nın başkenti Berlin’de Adolf Hitler’in açık artırımla satışa sunulan 3 tablosuna müzayede başlar başlamaz polis sahte olabilecekleri gerekçesiyle el koydu. Tablolar polis deposuna kaldırıldı.

 BERLİN’in Pankow semtindeki Kloss binasında yapılan açık artırımla satılmak istenen sulu boya çalışması olan tabloların üzerinde A. Hitler imzası var. Tabloların Hitler tarafından 1910 ile 1911 yılları arasında yapıldığı ileri sürülüyor. Açık artırıma Almanya dışından da alıcılar telefonla katıldı. 4 bin Euro’dan satışa çıkarılan tablolar kısa sürede yoğun ilgi gördü. Rusya, İngiltere ve İskandinav ülkelerinde alıcılar tabloları yüksek bedeller karşılığı satın almak için fiyat artırdı. Ancak hiçbir tablo satılamadan polis, tabloların sahte olabilecği şüphesiyle baskın düzenledi.

Sahte şüphesiyle açık atırımdaki Hitler’in üç tablosuna el konuldu

İHBAR DEĞERLENDİRİLDİ
Açık artırımın yapıldığı Kloss binasını basan polis, üç tabloya da el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken tabloların gerçek olup olmadığı araştırılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Berlin Polis Sözcüsü Patricia Bremer, “İnternet sayfamızdan sahte tabloların satılacağı ihbarı yapıldı. İhbar değerlendirildi. Tabloların gerçek olup olmadığı şüphesi var” dedi. Berlin Kriminal Dairesi, el konan tablolar üzerinde inceleme yapacak, sulu boya tabloların gerçek olup olmadığını inceleyecek.

Sahte şüphesiyle açık atırımdaki Hitler’in üç tablosuna el konuldu

Sahte şüphesiyle açık atırımdaki Hitler’in üç tablosuna el konuldu

 

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