Rolex’li fotoğraf, başına dert oldu
Almanya’nın başkenti Berlin’de Eyalet Sosyal Çalışma ve Uluslararası İlişkiler Müsteşarı Sawsan Chebli (SPD), Rolex marka saatiyle sosyal medyada gündem oldu.
BİR Facebook kullanıcısı, Chebli’nin 2014’te çekilmiş bir fotoğrafta 7 bin 500 euro değerindeki Rolex’i görünce, hemen kendi hesabından paylaştı. Yanına da, “Sosyal Demokrasi’nin 2018’deki durumu hakkında bilinmesi gerekenler” notunu düştü. Facebook ve Twitter’da bir anda yayın fotoğrafın ardından, “Kendisine küçük insanların partisiyim diyen SPD’yi temsil edenlerin lüks saat taşıması ne kadar ölçülü” soruları sorulmaya başlandı.
“Chebli kolunda böyle bir saat taşımasa, SPD şimdi tek başına iktidar olurdu” yorumlarıyla birlikte, SPD’nin seçimlerde oy kaybetmesine temsilcilerinin lüks hayat düşkünü olması gerekçe gösterildi.
Tartışmalara müsteşar Chebli de katıldı. Filistin kökenli Chebli, “Sizin hanginiz 12 kardeşle 2 odalı bir evde yaşadınız? Yer yatağında yattınız? Kömür pahalı olduğu için hafta sonu odun doğradınız? Kimse bana yoksulluğu öğretmeye kalkışmasın” diye yazdı.
Sosyal medyada sık sık gündeme gelen Chebli için, “Kendisinin nasıl müsteşar olduğunu anlamak zor” sorusuna, Avusturya Halk Partili (ÖVP) milletvekili Efgani Dönmez, cinsel içerikli bir cevap yazmıştı. Dönmez, bunun üzerine tacizci ve kadın düşmanı olarak sert eleştirilere maruz kalmış ve ÖVP’den ihraç edilmişti.
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