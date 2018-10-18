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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf: Reuters
18.10.2018 - 10:43, Son Güncelleme:

Rekabet Gücü Raporu: ABD birinci, Almanya üçüncü, Türkiye 61’inci...

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Rekabet Gücü Raporu: ABD birinci, Almanya üçüncü, Türkiye 61’inci...

Dünya Ekonomik Forumu’nun 140 ülkeyi kapsayan Küresel Rekabet Gücü Raporu yayınlandı. Rekabet gücü sıralamasında ABD birinci, Almanya üçüncü, Türkiye ise 61’inci sırada yer aldı.

DÜNYA Ekonomik Forumu’nun 2018 Küresel Rekabet Gücü Raporu’nda inovasyon gücü açısından Almanya bütün ülkeleri geride bıraktı. İnovasyon gücü sıralamasında Almanya’yı ABD izledi. Alınan patent sayısı, yayımlanan bilimsel araştırmalar ve işletmeleri sürekli olarak iyileştirme ve inovasyona iten müşteri memnuniyeti, araştırma kapsamında temel alınan unsurlar arasında yer alıyor.

Finans sistemi, altyapı, eğitim ve sağlık hizmetleri de ülkelerin ekonomik rekabet gücünü belirleyen faktörler arasında yer alıyor. Bütün kriterler birlikte değerlendirildiğinde Almanya’nın genel rekabet gücünün ABD ve Singapur’un ardından üçüncü sırada yer aldığı görülüyor.

TÜRKİYE 61’NCİ SIRADA
140 ülkeyi kapsayan rapora göre rekabet gücü bakımından Türkiye 61’inci sırada. Türkiye’nin altyapı, sağlık ve inovasyon ekosistemi faktörleri bakımından ‘görece güçlü’ olduğu ifade edilirken, yüksek enflasyon ve negatif borç dinamiğiyle uğraşan ülkenin ekonomik sıkıntılarının, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlarla daha da arttığı belirtiliyor. Raporda makroekonomik istikrar sıralamasında Türkiye’nin 140 ülke arasından 116’ncı sırada olduğu ifade ediliyor.

İLK 10’UN ALTISI AVRUPA ÜLKELERİ
Yeni metodların uygulandığı rekabet gücü sıralamasında ABD, Singapur ve Almanya’yı İsviçre, Japonya, Hollanda, Hong Kong, İngiltere, İsveç ve Danimarka izliyor. Sıralamada birinci gelen ABD’de işletmecilik anlayışı, istihdam piyasası ve finans sistemi öne çıkıyor. Çin, 140 ülkeyi kapsayan rekabet gücü endeksinin 28’inci sırasında yer alıyor. Son sıraları Haiti, Yemen ve Çad paylaşıyor. Son 28 arasında Afrika haricinde yer alan tek ülke ise Venezuela oldu.

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