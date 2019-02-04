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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BERLİN - Fotoğraflar: Facebook
04.02.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

Prof. Wolgang: ‘Kanseri yeneceğiz’ ifadeleri yalan haber

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Prof. Wolgang: ‘Kanseri yeneceğiz’ ifadeleri yalan haber

Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın, “Kanseri yakında yeneceğiz” yalanlama geldi. TIP tarihi ve kanser araştırmaları uzmanı Prof. Wolfgang Eckart, kanserin genel olarak kökünün kazınacağı iddiasına inanmadığını söyledi: “Kanseri yeneceğiz ifadeleri yalan haber.”

SAĞLIK Bakanı Spahn’ın 10 ya da 20 yıl içinde kanser hastalığını yenecekleri açıklamasını eleştiren Dr. Wolfgang Eckart, ‘Deutschlandfunk’ radyosuna verdiği demeçte şöyle dedi: “Böyle bir iddia ne gerçeklere dayanıyor ne de etik. Kanser araştırmaları ve terapilerinde kanseri 10 ya da 20 yılda yenecek kadar bir ilerleme kaydetmedik. Genel olarak bir kanser hastalığından da bahsedilemez, çünkü kanser tek tip bir hastalık değil. Farklı tipleri var ve cinsiyetlere göre çok farklılıklar gösterebiliyor.”

Prof. Wolgang: ‘Kanseri yeneceğiz’ ifadeleri yalan haberBİR DEĞİŞİKLİK YOK
“Son 10 yılda bu konuda çok fazla bir değişiklik olmadı. Kanser hastalığına yakalananların sayısı aynı. Yılda 500 bin civarında. Kanserden ölenlerin sayısında hafif bir artış var. 220 binden 225 bine çıktı.” Sağlık Bakanı Spahn’ın “Kanseri yeneceğiz” sözünü, ‘bir yerden bir şey duyup anlamadan söylenmiş’ olarak değerlendiren Prof. Eckardt, “Kanser terapisi iyileşti. Hastalar eskisine göre daha iyi bir yaşam ortamına sahipler. Yaşam tarzını değiştirmek, erken teşhis gibi önlemler alınabiliyor” diye konuştu.

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