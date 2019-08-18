Polisin üzerine yürüdü, vurularak öldürüldü
Almanya’da polis, kavga ihbarı üzerine gittiği bir evde 20 yaşındaki Afgan sığınmacıyı vurarak öldürdü. Afgan sığınmacının polisin üzerine yürüdüğü açıklanırken polisin kaç kez ateş ettiği hakkında bilgi verilmedi.
ALMANYA’nın Aşağı Saksonya Eyaletinde mültecilerin kaldığı bir evde kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine iki ekip aracı yönlendirildi. Eve ulaşan polisler, kavgayı yatıştırdı. İkinci ekip geldiğinde bu kez 20 yaşındaki Afgan sığınmacı polislere saldırmak istedi. Daha önce çok sayıda suça karıştığı için poliste kaydı bulunan sığınmacı, evde spor yaptığı demir ağırlıkla polislerin üzerine yürüdü.
ÖNCE BİBER GAZI SIKTI
Sığınmacıyı durdurmak için önce biber gazı sıkan polis memuru ardından silahına davrandı ve sığınmacının üzerine ateş etti. Ağır yaralanan Afgan genç hayatını kaybetti. Polisin sığınmacı gence kaç kez ateş ettiği açıklanmezken savcı, sığınmacının vurulmadan da etkisiz hale getirilip getirilmeyeceğini araştırmak için soruşturma başlattı.
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