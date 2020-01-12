OLAYIN gerçekleştiği Gelsenkirchen polis karakolu önünde toplanan yaklaşık 200 protestocular, Mehmet Buğlu’nun 4 polis kurşunuyla vurulmasına tepki gösterip, olayda ihmali bulunanların görevden el çektirilmesini istedi ve ‘Polis şiddetine hayır’ sloganı attı. Gösteriyi düzenleyen Türkiye Sevdalıları Wuppertall Başkanı Murat Güneş, polis şiddetine tepki gösterip yaşanan son olaydaki sorumluların bulunup cezalandırılmasını istedi.

‘O POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILSIN’

Güneş, “7 yıl içinde 8 vatandaşımızın katledilmesine artık seyirci kalamayız. En son vatandaşımızın polis kurşunuyla yaşamını yitirdiği karakolun önüne geldik, uyarılarda bulunduk ve protesto ettik. Talebimiz o polis memurunun görevinden uzaklaştırılması, il emniyet genel müdürünün görevden alınması ve eyalet içişleri bakanına istifa çağrısında bulunuyoruz” dedi. Ellerinde Türk bayraklarıyla karakol önünde toplanan göstericiler, slogan atıp polis şiddetini protesto etti.