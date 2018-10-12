Polis, ‘kayıp’ların peşini bırakmıyor
Jutta Fuchs, Heike Heidekorn, Georgine Krüger. Üçü de kayıp. Aileleri ve yakınları uzun yıllardır kendilerinden haber alamıyor. Güvenlik güçleri de şimdiye kadar ne yaşadıklarına ne de öldüklerine dair bir bilgiye rastlayamadı. Ama şimdi üçünün de bulunmasına ilişkin yeni bulgular ortaya çıktı.
HEIKE Heidekorn, 4 Kasım 1986’da ortadan kayboldu. Polis, babasından şüpheleniyor. Babanın, genç kızının haber vermeden çekip gittiği yönündeki ifadesini polis inandırıcı bulmuyor. Bu yüzden de cinayet ekipleri birçok kez çiftlik çevresinde kayıp kızın cesedine ulaşılacağı ihtimaliyle kazı yaptı. Ancak bir sonuç alamadı. Polise gelen yeni bilgi ve bulgular üzerine önümüzdeki günlerde kazılara devam edilecek.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Jutta Fuchs. 1993’te 29 yaşındayken ortadan kaybolan genç kadının hayat arkadaşı tarafından öldürüldüğünden şüphelenen savcılık, şimdilerde 58 yaşında olan zanlının ceza alması için çaba harcıyor. Kadının özel eşyaları gölde amatör bir balıkçının oltasına takılınca, polis gölde geniş çaplı arama yaptı. Suyu boşalttı. Ancak kayıp kadınla ilgili hiçbir bulguya ulaşamadı. Arama çalışmaları sürüyor.
14 YENİ BİLGİ ULAŞTI
Georgine Krüger. Berlin’de 2006’da kaybolduğunda 14 yaşındaydı. Okul çıkışı evine yüz metre kala otobüsten indi. Sonra da kayboldu. Kendisinden şimdiye kadar hiç haber alınamadı. Polis, önceki gün yeni ulaştığı bulgular üzerine Brieslang ormanında arama yaptı. Ancak bu aramalar da sonuçsuz kaldı. Son bir ay içinde polise genç kızla ilgili 14 yeni bilgi ulaştı. Yeni bilgiler genç kızın akıbetine ışık tutabilicek mi bilinmiyor. Ancak güvenlik güçleri umutlandı. BERLİN
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