Polis ararken o da oradaydı! Çalınan telefonu önüne düştü
Antalya’da, yüzdükleri sırada dün çantaları çalınınca şort ve plaj havlusuyla ortada kalan Okan Erdoğan (23) ve Kadir Özkan’ın (24) eşyalarının bulunması için polis gece boyunca çalışma yaptı. ‘Telefonumu bul’ isimli uygulamayla hırsızların bulunduğu sokağı tespit eden polis arama yaparken, çalınan cep telefonlarından biri, bir binanın penceresinden sokağa atıldı.
ALMANYA’da yaşayan Okan Erdoğan ve arkadaşı Kadir Özkan, tatil için gittikleri Antalya’da Konyaaltı sahilinde denize girdi. İkili, pasaport, 400 Euro ve iki cep telefonu ile giysilerinin bulunduğu çantayı sahile bıraktı. Bir süre yüzen Erdoğan ve Özkan, kıyıya çıktığında çantalarının yerinde olmadığını fark etti. Şort ve plaj havlusuyla ortada kalan iki arkadaş, çevredekilerin yardımıyla durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri de ikilinin telefonlarındaki ‘telefonumu bul’ programından şüphelilerin yerini tespit etmeye çalıştı. Yapılan çalışmada, telefonların Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2211. Sokak’tan sinyal verdiği tespit edildi. Bunun üzerine adrese resmi ve sivil çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
PEÇETE İÇİNDE AŞAĞIYA ATTILAR
Gündüz bir sonuç elde edemeyen polis, sinyal alınan sokakta gece boyunca arama yaptı. Eşyaları çalınan Okan Erdoğan ve Kadir Özkan da sokakta bekleyerek polisin çalışmalarını izledi. Ekipler sokak üzerinde birçok noktada ve şüpheli şahıslar üzerinde arama yaptı. Arama yapıldığı sırada, çalınan cep telefonlarından biri peçeteye sarılı şekilde bir binanın penceresinden sokağa atıldı. Hangi pencereden atıldığı tespit edilemeyen cep telefonu, Okan Erdoğan’ın önüne düştü. Erdoğan’ın polise bilgi vermesi üzerine gelen Olay Yeri İnceleme Büro Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu üzerinde parmak izi incelemesi yaptı.
PASAPORT DAHA ÖNEMLİ
Polis ekipleri binadakilerin dışarı çıkmasına izin vermezken, telefonun hangi daireden atıldığını belirlemek için uzun süre çalışma yapıldı ancak sonuç alınamadı. İncelemelerin ardından telefon Erdoğan’a teslim edildi. Okan Erdoğan telefonun önemli olmadığını, pasaportunun bulunmasını istediğini söyledi. Polis, çalınan diğer eşyaların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle