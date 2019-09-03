Paris’te ‘haşema’ eylemi havuz kapattırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriParis’te ‘haşema’ eylemi havuz kapattırdı
GeriAvrupa Paris’te ‘haşema’ eylemi havuz kapattırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
03.09.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Paris’te ‘haşema’ eylemi havuz kapattırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Paris’te ‘haşema’ eylemi havuz kapattırdı

Paris’te bir grup Müslüman kadının belediyeye ait bir havuza haşemayla girmek istemesi üzerine polisler havuzu kapattı. Haşema yasağını protesto eden Müslüman kadınlara bikinili ve mayolu diğer kadınların yanı sıra eşcinsellerden de destek geldi.

MÜSLÜMAN aktivistlerden oluşan 5 kadın, dün Paris’in 11’inci bölgesinde belediyeye ait bir havuzda haşema yasağını protesto ederek yüzmek istediler. Müslüman kadınlara destek veren 10 feminist ve eşcinsel aktivistin de katılımıyla sayıları 15 kişiye çıkan grubun da Paris Belediyesi tarafından uygulanan bu yasağa tepki göstererek havuza girmeye çalışması üzerine cankurtaranlar müdahale etti. Cankurtaranların haşemalı grubu durduramaması üzerine tesis yetkililerinin çağırdı polisler havuzu kapattı.

‘IRKÇILAR İSTEMESE DE YÜZECEĞİZ’
Haşemalı 5 Müslüman kadının özgürce yüzmek istemesi olarak başlayan protesto, kadınlara müdahale edilmesi üzerine mayolu ve bikinili kadınlarla havuzda bulunan trans bireyler ve erkeklerden de destek aldı. Grubun “Yüzeceğiz, yüzeceğiz. Irkçılar bunu istemese de yüzeceğiz” şeklinde şarkı söylemesi havuzdaki diğer yüzücülerin bir kısmını eğlendirirken bir kısmının ise öfkelenmesine neden oldu.

Paris’te ‘haşema’ eylemi havuz kapattırdı

‘MÜSLÜMAN KADINLAR DA HAVUZA GİRSİN’
Yetkililerin araması üzerine gelen polisin havuzu kapatması üzerine tesisi terk etmek zorunda kalan protestocular, arkalarında “Yüzmek herkes içindir, İslamofobi’yi durdurun” yazılı bir pankart bıraktı. Haşemalı Müslüman eylemcilerden 27 yaşındaki Nargesse, “Amacımız, başörtülü Müslüman kadınların da havuza girebilmesidir” dedi. Fransa’da yükselen İslamofobi’ye dikkat çeken genç kadın, “Ayrımcı düzenlemelerle rahatsız edilmeden istediğimizi giymek ve vaktimizi istediğimiz gibi değerlendirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BİZİM BEDENLERİMİZ BİZE AİTTİR’
Bir diğer gösterici olan 18 yaşındaki feminist aktivist Camille, “Tüm kadınların ve tüm insanların yüzebilmesi ve hoşça vakit geçirmesi önemlidir” dedi. Grup tarafından yapılan açıklamada, “Yüzme havuzlarının kurallarının değiştirilmesi ve herkes için erişilebilirliği” çağrısında bulunuldu ve “Bizim bedenlerimiz bize aittir. Yalnızca bizi ilgilendiren nedenlerle onları örter ve açarız” dedi.

POLİS GÖREVLENDİRİLİYOR
Tüm vücut ile saçları örten ve Müslüman kadınlar tarafından tercih edilen haşemalar, son yıllarda her yaz döneminde Fransa’da tartışma konusu olurken, bazı belediyeler halk plajlarında dahi bu özel yüzme giysilerinin giyilmemesi için polisleri görevlendiriyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Paris’te ‘haşema’ eylemi havuz kapattırdı
Zonguldak’ta feci kaza! Gurbetçiye kamyon çarptı
‘Bu üniformayı taşımaya hakkın yok’ deyip saldırmışlar
Atış taliminde bir başka polisi öldürmüştü