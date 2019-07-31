Parçalayıp bavul içinde garaja bıraktı
Almanya’nın Dortmund kentinde bavulun içinde kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin 21 yaşındaki genç bir kıza ait olduğu belirlendi.
BILD gazetesinin haberine göre 21 yaşındaki genç kızı Afgan erkek arkadaşı öldürdü. Cesedi parçalara ayıran cani bir bavula koyup garaja bıraktı. Bild’in adli tıp uzmanlarına dayandırdığı haberde, genç kız 70 yerinden bıçaklandı. Polis, genç kızın katil zanlısı Afgan’ı Zwickau kentinde yakaladı. Helikopterle cinayetin işlendiği Dortmund’a getirdi. Burada hakim karşısına çıkan zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu. Cinayetin neden işlendiği ise henüz bilinmiyor.
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