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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
23.10.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Para taşıma aracını soymuştu: Suç ortağı ve para bulunamadı

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Para taşıma aracını soymuştu: Suç ortağı ve para bulunamadı

Almanya’da para taşıma aracını kullanan arkadaşından habersiz marketlerden topladıkları 700 bin Euro’yu suç ortağına veren güvenlik görevlisinin yargılanması başladı. Çalınan para ve suç ortağı bulunamadığı için tek sanıklı olarak başlayan davanın önümüzdeki ay sonuçlanması bekleniyor.

HAMBURG’da görevli olduğu para taşıma aracını soyan 27 yaşındaki güvenlik görevlisi, yaklaşık 700 bin Euro çalmıştı. Sanığı silahlı soygun yapmakla suçlayan savcının hazırladığı iddianameye göre, soygun aracın şoföründen habersiz planlandı. Marketlerden toplanan 676 bin Euro’nun içinde bulunduğu çantayı suç arkadaşına veren sanık, hiçbir şey olmamış gibi para taşıma aracını ve anahtarları şirketin merkezinde yetkililere teslim etti. Şirket yönetimi, 42 ayrı marketten toplanan günlük hasılatların araçta bulunmadığını 3 saat sonra anlayınca polise haber verdi.

YANLIŞLIKLA ÇÖPE ATTIĞINI İDDİA ETTİ
İlk ifadesinde paranın akıbetiyle ilgili bilgisinin olmadığını söyleyen şüpheli, bir hafta sonra para dolu çantayı el arabasıyla birlikte yanlışlıkla çöpe attığını anlattı. Şüphelinin ifadesini inandırıcı bulmayan savcılık, soruşturmayı derinleştirdi. Soygunu planladığı belirlenen şüpheli bu kez polise 9 bin Euro’yu kendisinin aldığını itiraf etti. Ancak sorgusunda 676 bin Euro’yu teslim ettiği arkadaşı hakkında bilgi vermedi. Suç ortağı belirlenemediği için tek sanıklı olarak başlayan davanın önümüzdeki ay sonuçlanması bekleniyor.

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