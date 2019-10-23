Para taşıma aracını soymuştu: Suç ortağı ve para bulunamadı
Almanya’da para taşıma aracını kullanan arkadaşından habersiz marketlerden topladıkları 700 bin Euro’yu suç ortağına veren güvenlik görevlisinin yargılanması başladı. Çalınan para ve suç ortağı bulunamadığı için tek sanıklı olarak başlayan davanın önümüzdeki ay sonuçlanması bekleniyor.
HAMBURG’da görevli olduğu para taşıma aracını soyan 27 yaşındaki güvenlik görevlisi, yaklaşık 700 bin Euro çalmıştı. Sanığı silahlı soygun yapmakla suçlayan savcının hazırladığı iddianameye göre, soygun aracın şoföründen habersiz planlandı. Marketlerden toplanan 676 bin Euro’nun içinde bulunduğu çantayı suç arkadaşına veren sanık, hiçbir şey olmamış gibi para taşıma aracını ve anahtarları şirketin merkezinde yetkililere teslim etti. Şirket yönetimi, 42 ayrı marketten toplanan günlük hasılatların araçta bulunmadığını 3 saat sonra anlayınca polise haber verdi.
YANLIŞLIKLA ÇÖPE ATTIĞINI İDDİA ETTİ
İlk ifadesinde paranın akıbetiyle ilgili bilgisinin olmadığını söyleyen şüpheli, bir hafta sonra para dolu çantayı el arabasıyla birlikte yanlışlıkla çöpe attığını anlattı. Şüphelinin ifadesini inandırıcı bulmayan savcılık, soruşturmayı derinleştirdi. Soygunu planladığı belirlenen şüpheli bu kez polise 9 bin Euro’yu kendisinin aldığını itiraf etti. Ancak sorgusunda 676 bin Euro’yu teslim ettiği arkadaşı hakkında bilgi vermedi. Suç ortağı belirlenemediği için tek sanıklı olarak başlayan davanın önümüzdeki ay sonuçlanması bekleniyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle