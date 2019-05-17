Özel kuvvetlerden düğün magandası baskını
Almanya’nın Ratingen kenti yakınlarında otomobilleriyle otobanı kapatan düğün magandalarının evlerine baskınlar düzenlendi. 8 ayrı eve düzenlenen baskınlara özel kuvvetlere mensup polisler de katıldı.
ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti sınırları içinde kalan Ratingen’deki A3 otobanı mart ayında lüks otomobillerin içerisinde yer aldığı düğün konvoyu tarafından ulaşıma kapatılmıştı. Çok sayıda sürücü uzun süre otobanda beklemek zorunda kalmıştı. Sürücüler ve güvenlik birimleri kaza nedeniyle otobanda trafiğin sıkıştığını düşünürken, daha sonra düğün konvoyunda yer alan magandaların fotoğraf çektirmek için otobanı kapattığı ortaya çıklıştı. Olay yerine polis ekiplerinin geldiğini gören konvoydakiler, otomobillerine binerek hızla uzaklaşmıştı. Polis, ‘Donut’ adı altında bir polis timi kurmuş ve düğün magandalarının kimliklerini tespit etmişti.
GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ
Sonunda adresleri tespit edilen düğün magandalarının evlerine özel kuvvetlere mensup polislerin de katıldığı operasyonlar düzenlendi. Polis, sekiz ayrı eve baskın yapıldığını duyurdu.
Polis Şefi Norbert Wesseler da başkalarının hayatını tehlikeye atanlara göz açtırmayacaklarını belirterek “Otobanları bloke edeceğini düşünenler ve başkasının hayatını tehlikeye sokanlar polisin her türlü yaptırımı uygulayacağını hesaplamak zorunda” dedi.
BİR BUCUK AYDA 122 DÜĞÜN KONVOYU
Almanya’da son dönemde başta Türkiye kökenliler olmak üzere düğün konvoyları oluşturarak sokak ve caddelerdeki trafik akışı engelleniyor. Kimi konvoylarda havaya ateş açılıyor. KRV polisinin verdiği bilgiye göre 1 Nisan’dan mayıs ayı ortasına kadar sadece KRV’de 122 düğün konvoyu oluşturuldu.
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