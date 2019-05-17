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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
17.05.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

Özel kuvvetlerden düğün magandası baskını

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Özel kuvvetlerden düğün magandası baskını

Almanya’nın Ratingen kenti yakınlarında otomobilleriyle otobanı kapatan düğün magandalarının evlerine baskınlar düzenlendi. 8 ayrı eve düzenlenen baskınlara özel kuvvetlere mensup polisler de katıldı.

ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti sınırları içinde kalan Ratingen’deki A3 otobanı mart ayında lüks otomobillerin içerisinde yer aldığı düğün konvoyu tarafından ulaşıma kapatılmıştı. Çok sayıda sürücü uzun süre otobanda beklemek zorunda kalmıştı. Sürücüler ve güvenlik birimleri kaza nedeniyle otobanda trafiğin sıkıştığını düşünürken, daha sonra düğün konvoyunda yer alan magandaların fotoğraf çektirmek için otobanı kapattığı ortaya çıklıştı. Olay yerine polis ekiplerinin geldiğini gören konvoydakiler, otomobillerine binerek hızla uzaklaşmıştı. Polis, ‘Donut’ adı altında bir polis timi kurmuş ve düğün magandalarının kimliklerini tespit etmişti.

Özel kuvvetlerden düğün magandası baskını

GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ
Sonunda adresleri tespit edilen düğün magandalarının evlerine özel kuvvetlere mensup polislerin de katıldığı operasyonlar düzenlendi. Polis, sekiz ayrı eve baskın yapıldığını duyurdu.
Polis Şefi Norbert Wesseler da başkalarının hayatını tehlikeye atanlara göz açtırmayacaklarını belirterek “Otobanları bloke edeceğini düşünenler ve başkasının hayatını tehlikeye sokanlar polisin her türlü yaptırımı uygulayacağını hesaplamak zorunda” dedi.

BİR BUCUK AYDA 122 DÜĞÜN KONVOYU
Almanya’da son dönemde başta Türkiye kökenliler olmak üzere düğün konvoyları oluşturarak sokak ve caddelerdeki trafik akışı engelleniyor. Kimi konvoylarda havaya ateş açılıyor. KRV polisinin verdiği bilgiye göre 1 Nisan’dan mayıs ayı ortasına kadar sadece KRV’de 122 düğün konvoyu oluşturuldu.

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