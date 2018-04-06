Oylama için üyel olan 6 bin kişi oylamadan sonra gitti
Almanya’da tartışmalı geçen koalisyon görüşmelerinin ardından hükümet ortağı olan SPD, yaklaşık 6 bin üye kaybetti.
SPD, uzun süren hükümet kurma çalışmalarının ardından ortaya çıkan koalisyon sözleşmesini üyelerinin onayına sundu. Koalisyonu istemeyen partinin gençlik teşkilatı Jusos, ülke çapında büyük bir ‘Hayır’ kampanyası başlattı. Kampanya dolayısıyla partiye yeni üyeler de kazandırdı. Oy kullanmak için son üyelik tarihi olarak belirlenen 6 Şubat’ta partinin üye sayısı 463 bin 723 oldu. Ancak bu sayı daha sonradan korunamadı. Yeni üyelerin, oylamanın ardından istifa ettiği anlaşıldı. 31 Mart tarihi itibariyle SPD’nin üye sayısı 457 bin 700 olarak açıklandı.
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