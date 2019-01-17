Öykü Arin, Bahar ve Mira için ortak umut
Almanya’da lösemi hastası, 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ile Bahar ve Mira adına farklı kentlerde düzenlenen doku tipleme kampanyaları devam ediyor. Kampanyaları destekleyen İsmail YK, 26 Ocak Cumartesi günü Stuttgart’ta saat 12.00’den itibaren kök hücre bağışçılarıyla birlikte olacak.
MİNİK Öykü ile Bahar, Mira ve benzer hastaların doku ikizlerini bulmak için yeni doku tipleme kampanyaları düzenlendi. Düsseldorf Heinrich Heine Üniversite Kliniği desteğiyle benzer kampanyalara sosyal medyadan yoğun destek veren ünlü şarkıcı İsmail YK’nın da olduğu kampanya 26 Ocak Cumartesi günü, Stuttgart Feuerbach Merkez Camii lokalinde 12.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.
Öykü Arin, Bahar ve Mira ve benzer hastalar için şu noktalarda da kök hücre kampanyalar düzenlenecek:
18 Ocak 2019 Duisburg Emre Camii ve Mehmet Akif Camii´nde saat 12.00-15.00 saatleri arası,
18 Ocak 2019 Ratingen Ayasofya Camii 12.00-14.00 saatleri arası,
20 Ocak 2019 Köln Porz Alevi Kültür Merkezi, 12.00-14.00 saatleri arası,
25 Ocak 2019 Duisburg Ditib Merkez Camii.
ZAMANA KARŞI YARIŞ
Öykü Arin’in akrabası Kadir Duman, minik çocuk için Brezilya’da umut ışığı doğduğunu ancak henüz bağışçıya ulaşılamadığını kaydetti. İzmir’de yaşayan 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı’ya, uzun testler sonucu nadir görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi(JMML) tanısı konulmuş ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Çoğunlukla 2 ile 6 yaş arasında görülen görülen JMML’nin tedavisinin kök hücre nakliyle mümkün olduğu belirtilmişti. Aralık ayı sonunda yaptığı açıklamada yurt içi ve dışında uygun kök hücre arama çalışmalarının henüz olumlu sonuç vermediğini aktaran Öykü Arin’in annesi Eylem Şen Yazıcı, “İlk tedaviyi İzmir’de aldık, ikinci ve üçüncü Antalya’da alacak. Bu sebeple önümüzde uygun donör bulmak için 2 - 2,5 ay var” demişti. Kadir Duman, Bahar için de zamana karşı yarış olduğunu dile getirdi.
KİMLER KÖK HÜCRE BAĞIÇSICI OLMALI
Almanya’da yaşayan kök hücre bağışçıları, yalnızca bu ülkedeki lösemi hastalarına değil, Öykü ve Türkiye’deki benzer hastalara da umut oluyor. Yaşları 18 ile 55 arasında olan, sarılık, AIDS, kanser gibi hastalıkları olmayan, sürekli ilaç kullanmayan herkes doku tipleme kampanyalarına katılıp kök hücre kayıtı yaptırabiliyor.
Kampanyaya katılamayanlar kayıt yapmak için tükürük testi kitlerini https://www.kmsz.de/registrieren/index.php internet adresinden sipariş edebilir, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler ise 0211-81-19621 numaralı telefon ya da Oktay.Demirel@med.uni-duesseldorf.de e-posta adresine başvurabilir.
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