Otobüs TIR’a çarptı! 3’ü ağır 7 yaralı
Almanya’da bir süre önce mahkeme kararıyla şehirler arası yolcu taşıma izni otobüslere de verilmişti. Otobüs seferlerinin sayısının artmasıyla kazalar da peş peşe gelmeye başladı. Dün gece bir otobüs kaza yaptı, bir diğeri ise alevler içinde kaldı. Karlsruhe yakınlarında meydana gelen kazada üçü ağır yedi kişi yaralandı. Bremen’de yanan otobüste yaralanan olmadı.
POLİSİN verdiği bilgiye göre, A5 otobanı üzerinde meydana gelen kazada otobüs şoförünün kusuru yok. Park alanına girmek için otoban çıkışına yönelen TIR şoförü, yanlış park edilen başka TIR nedeniyle alana giremeyeceğini anlayınca son anda direksiyonu otobana doğru kırdı ve sağ şeride geçti. Bu sırada sağ şeritte seyir halindeki otobüs TIR’a çarptı. Münih’ten Amsterdam’a yolcu taşıyan otobüste ciddi hasar meydana geldi. Üçü ağır, yedi kişi yaralandı.
Ağır yaralı yolculardan birini itfaiye ve polis ekipleri uzun süren kurtarma çalışmalarından sonra otobüsten çıkarabildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine gönderilen başka bir otobüs ise diğer 39 yolcuyu alarak Amsterdam’a doğru yoluna devam etti.
BİR ANDA YANMAYA BAŞLADI
Bremen’den Hamburg’a yolcu taşıyan başka bir otobüste ise yangın çıktı. 26 yolcuyla Bremen’den hareket eden otobüs, A1 otobanında seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Şoför, alevler içeriye sıçramadan tüm yolcuların tahliyesini sağlayınca kaza ucuz atlatıldı. Kimsenin yaralanmadığı kazada itfaiye ekipleri yolcuları dinlenme tesislerine taşıdı. Otobüs şirketinin dinlenme tesislerine gönderdiği bir başka otobüs yolcuları alarak Hamburg’a ulaştırdı.
Otobüsü söndürme ve ardından olay yerini temizleme çalışmaları nedeniyle A1 otobanı bir süre trafiğe kapandı. Otobüsün ait olduğu şirket yöneticileri yangının neden çıktığını polis ve itfaiye ekipleriyle birlikte araştırmaya başladıkları bilgisini paylaştı.
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