‘Osmanlı İmparatorluğu’nda Japon Bir Mimar’ı anlattı
23 yıldır İstanbul’da yaşayan Japon sanat tarihçisi Miyuki Aoki Girardelli, Paris’teki Japon Kültür Evi’nde ‘Osmanlı İmparatorluğu’nda Japon Bir Mimar’ adlı kitabı üzerine konferans verdi.
Mimar ve ilk Japon mimarlık tarihçisi İto Chuta’nın 1904-1905 yılları arasında 3 yıl 3 ay süren dünya gezisinin bir parçası olarak gittiği Osmanlı İmparatorluğu’nda 4 ay İstanbul’da olmak üzere toplam sekiz buçuk ay kaldığını anlatan Girardelli, İto Chuta’nın İstanbul’dan başlayan gezisinin, Ankara, Kütahya, Konya, İzmir, Efes, Priene, Girit, İskenderiye, Kahire, Kudüs, Baalbeck, Şam, Halep, Tarsus gibi yerlerde devam ettiğini söyledi. İto Chuta’nın Osmanlı İmparatorluğu’nda kaldığı süre zarfında, saray ile de yakın ilişkisi olan arkadaşı Yamada Torajiro’nun çevresinde kendine yer bulduğunu belirten Miyuki Aoki Girardelli, Chuta’nın seyahati boyunca, 1902’de gerçekleşen İngiliz-Japon İttifakı sayesinde bütün dünyaya yayılmış olan İngiliz diplomatik ilişkileri sayesinde ve Anglo-Protestan bağlantılarından da faydalanmış olduğunu ifade etti.
Osmanlı İmparatorluğu’nda hem Robert Koleji hem de Tarsus’taki Protestan kurumlarını ziyaret ettiğini belirten Girardelli, Japon mimarı İto Chuta’nın orijinal çizimleri ve fotoğraflarının eşliğinde Osmanlı toplumuna farklı bir bakışı bulunduğunu kaydetti.
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