Oppermann: ‘Kavgacı ve o koltuğa hiç uygun biri değil’
Bavyera’da sandıktan ağır yenilgiyle çıkan CSU’da depremin etkisi devam ediyor. CSU Lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer’a istifa baskıları artıyor. Seehofer’ın bakanlık koltuğu da tartışma konusu.
HÜKÜMETİN büyük ortağı CDU ve SPD, Bavyera’daki yenilgiden CSU Lideri Horst Seehofer’i sorumlu tutuyor. Federal Meclis Başkan Yardımcısı Thomas Oppermann, Başbakan Angela Merkel’le tartışan Seehofer için, “Kavgacı ve o koltuğa hiç uygun biri değil” dedi. CDU içinde de Seehofer’e karşı eleştiriler giderek sertleşiyor. Schleswig Holstein Eyalet Başbakanı Daniel Günther (CDU), “CSU genel olarak yönetim kadrosunu yeniden gözden geçirmeli. CSU’nun siyasi tarzı zamana uygun değil” dedi. CDU’nun dış politika sözcüsü Norbert Röttgen seçim yenilgisinde, “Parti yideri ve eyalet başbakanı şahsi sorumluluk üstlenmeli” diyerek tepkisini gösterdi. Seehofer ise istifa baskılarına karşı “Şahsımla ilgili tartışmalara girmem” sözünde diretiyor.
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