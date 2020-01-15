Önce Cem Özdemir, şimdi de Muhterem Aras...

STUTTGART’ın Yeşiller’li Büyükşehir Belediye Başkanı Fritz Kuhn, sürpriz bir şekilde sonbaharda yapılacak belediye seçimlerinde aday olmayacağını açıklayınca, parti yeni bir aday arayışına girdi. Cem Özdemir’in aday olması için nabız yoklandı. Ancak Özdemir, teklifi geri çevirdi.

Bunun üzerine gözler 2016’daki eyalet seçimlerinde yüzde 42 oyla rekor kıran Baden Württemberg Eyalet Meclisi Başkanı Muhterem Aras’a çevrildi. Ancak Muhterem Aras da teklife sıcak bakmadı ve belediye başkanlığı için aday olmadığını açıkladı. Eyalet Meclis Başkanı olarak daha yararlı olacağını gerekçe gösteren Aras, “Benim için en başta parlamento kararlarında şeffaflık, demokrasi oluşumu, açık, çok çeşitli toplumun korunması konuları geliyor ve ben bu konuları bu görevimde daha ideal olarak yerine getiriyorum” dedi.

Bunun üzerine Yeşiller, büyükşehir belediye başkanı adayı bulmak için bir komisyon kurdu. Komisyon, şubat ayı ortasına kadar adayı belirleyecek.