Öğrenci yurdunda ölü bulunmuştu: Cenazesi Türkiye’ye gönderilecek
Erasmus öğrenci değişim porgramıyla geldiği Almanya’nın Potsdam kentindeki öğrenci yurdunda ölü bulunan Dursun Karadavut’un otopsisi tamamlandı. Ancak otopsi raporu açıklanmadı. Talihsiz gencin cenazesi Türkiye’de toprağa verilecek.
POTSDAM savcılığı, Erasmus programı öğrencisi 24 yaşındaki Yozgatlı Dursun Karadavut’un cenazesine defin izni verdi.
Olayla yakından ilgilenen Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik ve beraberindeki heyet cenazeyi teslim aldı. Talihsiz öğrencinin naaşı, çarşamba günü cenaze kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Türkiye gönderilecek. Berlin Başkonsolosluğu’nun devreye girmesiyle Potsdam savcılığı, Karadavut’un ölümünü araştırmak üzere soruşturma açtı. Karadavut’un cansız bedenini yakınlardaki çocuk yuvasının kadın müdürü yurdun önünde bulmuştu.
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