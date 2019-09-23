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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BERLİN / Fotoğraf: Bild
23.09.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

‘Oğluma aç kurtlar gibi saldırdılar’

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‘Oğluma aç kurtlar gibi saldırdılar’

Almanya’nın Lehrte ketinde çocuklar arasında oynanan puan maçında rakip takım ve taraftarları, 13 yaşındaki Samed’e saldırdı. Beyin sarsıntısı geçiren Samed, hastanede tedavi altına alındı. Genç futbolcunun annesi “Aç kurtların ete saldırması gibi oğluma saldırdılar” dedi. Samed, üç gün hastanede kontrol altında tutuldu.

BILD gazetesinin haberine göre olay, TSV Burgdorf ile FC Lehrte kulüplerinin C Gençler takımları arasında oynanan maçta çıktı. Gerginlik, iki takımın futbolcuları ısınırken başladı. Önce, TSV Burgdorf taraftarları FC Lehrte futbolcularına sataştı. Takım kaptanı Max Lukas Denecke’nin anlattığına göre taraftarlar siyahi kaleciye ırkçı hakaretlerde bulundu. Ardından Denecke’ye de küfür ettiler.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İkinci gerginlik ise saha içinde yaşandı. Karşılaşma 6-5 TSV Burgdorf’un üstünlüğüyle devam ederken, TSV Burgdorf takımının bir futbolcusu Samed’e arkadan faul yaptı. Canı acıyan Samed de rakibini sertçe itti. Bunun üzerine önce 5-6 futbolcu ardından da taraftarlar genç futbolcuya saldırdı. Bir anda çok sayıda kişinin saldırısına maruz kalan Samed, yaralandı, forması da yırtıldı. Olayla ilgili sahaya çağrılan polis soruşturma başlattı.

ÜÇ GÜN KONTROL ALTINDA TUTULDU
Federasyon da saldırgan futbolculara 2020 yılının mart ayına kadar sahalardan men cezası verdi. FC Lehrte Kulüp Başkanı ve aynı zamanda avukat olan Marcus Bartsch, rakip takım yönetiminin saldırıdan sonra hiçbir girişimde bulunmamasını eleştirirken, saldırganların ceza alması için tüm yasal yolları deneyeceklerini söyledi. Beyin sarsıntısı geçiren Samed, hastanede tedavi altına alınırken. Genç futbolcunun annesi, “Aç kurtların ete saldırması gibi oğluma saldırdılar” dedi. Samed, üç gün hastanede kontrol altında tutuldu.

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