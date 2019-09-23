‘Oğluma aç kurtlar gibi saldırdılar’
Almanya’nın Lehrte ketinde çocuklar arasında oynanan puan maçında rakip takım ve taraftarları, 13 yaşındaki Samed’e saldırdı. Beyin sarsıntısı geçiren Samed, hastanede tedavi altına alındı. Genç futbolcunun annesi “Aç kurtların ete saldırması gibi oğluma saldırdılar” dedi. Samed, üç gün hastanede kontrol altında tutuldu.
BILD gazetesinin haberine göre olay, TSV Burgdorf ile FC Lehrte kulüplerinin C Gençler takımları arasında oynanan maçta çıktı. Gerginlik, iki takımın futbolcuları ısınırken başladı. Önce, TSV Burgdorf taraftarları FC Lehrte futbolcularına sataştı. Takım kaptanı Max Lukas Denecke’nin anlattığına göre taraftarlar siyahi kaleciye ırkçı hakaretlerde bulundu. Ardından Denecke’ye de küfür ettiler.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İkinci gerginlik ise saha içinde yaşandı. Karşılaşma 6-5 TSV Burgdorf’un üstünlüğüyle devam ederken, TSV Burgdorf takımının bir futbolcusu Samed’e arkadan faul yaptı. Canı acıyan Samed de rakibini sertçe itti. Bunun üzerine önce 5-6 futbolcu ardından da taraftarlar genç futbolcuya saldırdı. Bir anda çok sayıda kişinin saldırısına maruz kalan Samed, yaralandı, forması da yırtıldı. Olayla ilgili sahaya çağrılan polis soruşturma başlattı.
ÜÇ GÜN KONTROL ALTINDA TUTULDU
Federasyon da saldırgan futbolculara 2020 yılının mart ayına kadar sahalardan men cezası verdi. FC Lehrte Kulüp Başkanı ve aynı zamanda avukat olan Marcus Bartsch, rakip takım yönetiminin saldırıdan sonra hiçbir girişimde bulunmamasını eleştirirken, saldırganların ceza alması için tüm yasal yolları deneyeceklerini söyledi. Beyin sarsıntısı geçiren Samed, hastanede tedavi altına alınırken. Genç futbolcunun annesi, “Aç kurtların ete saldırması gibi oğluma saldırdılar” dedi. Samed, üç gün hastanede kontrol altında tutuldu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle