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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
Haber Giriş: 11.10.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

ODTÜ’lü gencin Nürnberg’de sır ölümü

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ODTÜ’lü gencin Nürnberg’de sır ölümü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Mert Çokluk, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Matematik Bölümü’nü dereceyle bitirdikten sonra master yapmak için gittiği Almanya’nın Nürnberg kentindeki tren garında 4 Ekim günü ölü bulundu.

ODTÜ’lü gencin Nürnberg’de sır ölümüMERT Çokluk’un ölüm haberi, ailesine Alman makamlarınca İstanbul Konsolosluğu aracılığıyla 6 gün sonra bildirildi. Aileye, oğullarının nasıl öldüğüne dair bilgi verilmediği öğrenildi. Mert Çokluk’un 9 Ekim’de üniversitede master sunumu yapmaya hazırlandığı, en son ailesiyle ölü bulunduğu günün sabahı telefonla görüştüğü belirtildi.

BABASI YIKILDI
Orhangazi’de çiftçilik yapan ve oğlunun ölüm haberiyle yıkılan 3 çocuk babası Bekir Çokluk, Mert Çokluk’un cenazesini Türkiye´ye gönderilmesi için konsolosluk yetkilileriyle görüşmelerini sürdürüyor. Diğer yandan Mert Çokluk’un neden öldüğüyle ilgili ise henüz net bir bilgi bulunmuyor. Almanya başkonsolosluğu, Alman yetkililerle irtibat kurarak konuyla ilgili detaylı bilgi alma peşinde.

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