ODTÜ’lü gencin Nürnberg’de sır ölümü
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Mert Çokluk, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Matematik Bölümü’nü dereceyle bitirdikten sonra master yapmak için gittiği Almanya’nın Nürnberg kentindeki tren garında 4 Ekim günü ölü bulundu.
MERT Çokluk’un ölüm haberi, ailesine Alman makamlarınca İstanbul Konsolosluğu aracılığıyla 6 gün sonra bildirildi. Aileye, oğullarının nasıl öldüğüne dair bilgi verilmediği öğrenildi. Mert Çokluk’un 9 Ekim’de üniversitede master sunumu yapmaya hazırlandığı, en son ailesiyle ölü bulunduğu günün sabahı telefonla görüştüğü belirtildi.
BABASI YIKILDI
Orhangazi’de çiftçilik yapan ve oğlunun ölüm haberiyle yıkılan 3 çocuk babası Bekir Çokluk, Mert Çokluk’un cenazesini Türkiye´ye gönderilmesi için konsolosluk yetkilileriyle görüşmelerini sürdürüyor. Diğer yandan Mert Çokluk’un neden öldüğüyle ilgili ise henüz net bir bilgi bulunmuyor. Almanya başkonsolosluğu, Alman yetkililerle irtibat kurarak konuyla ilgili detaylı bilgi alma peşinde.
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