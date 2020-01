O törenlerde konuşan ilk Alman Cumhurbaşkanı olacak

POLONYA’daki ‘Auschwitz Toplama Kampı’ nazi dehşetinin sembolü. Bu kampta 1.1 milyon insanı katlettiler. 900 bin kişi, kampa gelir gelmez çırılçıplak soyularak gaz odalarına gönderildi. ‘Zyklon B’ adı verilen zehirli gazla boğularak öldürüldüler. 27 Ocak 1945’te Sovyet Ordusu Auschwitz Birkenau Kampı’nı kurtardığında, dünya kamuoyu kamptan çekilen bir deri bir kemik kalmış insan ve iskelet yığını görüntülerine inanamadı. Sovyet ordusu kampı kurtardığında içeride 7 bin tutsak daha vardı. Daha önce naziler on binlerce tutsağı ölüm yürüyüşüne göndermişti. Kamptan sağ çıkanların çoğu, uzun süre yaşamadı. Açlık ve hastalıkların bıraktığı izler sonucu hayatını kaybetti.





‘BİR DAKİKA ON YIL GİBİYDİ’

Auschwitz kampına 15 yaşındayken ailesiyle birlikte götürülen ve hayatta kalan, bugün 91 yaşında olan Nahum Rotenberg, kampla ilgili anılarını şöyle anlattı: “Birkenau’ya geldiğimizde SS’ler ve köpek sesleri kulakları tırmalıyordu. Korkunç bir çığlık vardı. Ailem hemen gaz odasına götürüldü. Ben 6 yaşımdaki kardeşimle kampta kaldım. Orada uzun süre kalmadık. Ama korku, endişe ve acı soğuğun hâkim olduğu kampta her bir dakika 10 yıl gibiydi. Her gece insanlar yakılıyordu. SS’ler insanlara durmadan rastgele ateş ediyorlardı. 5 kişi bir tabaktan yemek yiyordu. Giyecek ve yemek vermeden çalıştırıldık.”







TÖRENLER PAZARTESİ GÜNÜ

6 milyon Holokost (Yahudi Soykırımı) kurbanları anısına dikilen Kudüs’teki Yad Vashem anıt sitede yarın Auschwitz Kampı’nın kurtuluşunun 75’inci yılı anılacak. Anma törenine 50 ülkeden devlet ve hükümet başkanları katılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in katılacağı anma töreni için Almanya Cumhurbaşkanı Farank Walter Steinmeier de Kudüs’e uçtu. Steinmeier törende ilk konuşmayı yapacak ve törende konuşan ilk Almanya Cumhurbaşkanı olacak.

Auschwitz Toplama Kampı’nın kurtuluşunun 75’inci yıl dönümü anma törenleri ise 27 Ocak Pazartesi günü Auschwitz Kampı’nda düzenlenecek. Törende Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile İsrail Cumhurbaşkanı Rivli buluşacak. Rivli, törenin ardından Berlin’e gelerek Federal Meclis’te bir konuşma yapacak.