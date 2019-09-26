O eczane iki şubesiyle birlikte kapatıldı
Köln’de 28 yaşındaki hamile bir kadın ile bebeğinin ölümüne yol açan karışımı hazırlayan eczane, iki şubesiyle birlikte kapatıldı.
KUZEY Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Sağlık Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, üç eczanenin sürdürülen soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla kapatıldığını söyledi. Alman Haber Ajansı dpa’ya konuşan Köln Savcısı Natalie Traut ise eczanelerin kapatılmasının kendi kararları olmadığını belirtti.
Köln’de bu hafta başında şeker testi için eczaneden aldığı karışımı içen hamile kadın hastaneye kaldırılmış, ancak tüm çabalara rağmen bebeğiyle birlikte yaşamını yitirmişti. Yapılan otopside kadının çoklu organ yetmezliğinden öldüğü belirlenmişti. Kadının organlarının iflasına ise eczanede hazırlanan ve içinde zehir maddesi bulunan karışımın yol açtığı belirlendi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle