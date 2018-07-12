‘NSU’da son söz henüz söylenmedi’

VERİLEN cezaları az bulan ve bu önemli davanın yetkililerce örtbas edilmek istendiğine inanan Berlinliler tepkilerini Platz der Luftbrücke Meydanı’nda düzenledikleri bir mitingle gösterdi. ‘Bu Dava Burada Bitmez’ başlığı altında düzenlenen mitingde yapılan konuşmalarda, dava süreci ve zanlılara verilen cezaların yetersizliği protesto edildi. ‘NSU Monologları’ adı altında kurbanların hikayeleri mizansen şeklinde anlatıldı. Protesto eylemine katılanlar, ellerinde NSU terör örgütü tarafından öldürülenlerin fotoğraflarını taşıdı.

Katılımcılar yine üzerlerinde ‘Problemin Adı Irkçılık’, ‘NSU=Devlet ve Nazi Birliği’, ‘NSU 3 Kişiden İbaret Değildi’ yazılı pankartlar taşıdı. Bazı Türk derneklerinin de destek verdiği protesto eylemine yaklaşık bin kişi katıldı.





TÜRKLERİN SAYISI ÇOK AZDI

NSU tarafından 27 Haziran 2001’de Hamburg’ta öldürülen Süleyman Taşköprü adına kurulan ‘Süleyman Taşköprü Cinayetini Aydınlatma İnisiyatifi’ tarafından düzenlenen yürüyüşle mahkeme kararı protesto edildi.

İzin sezonu olmasının da etkisiyle Türklerin çok az olduğu gözlenen mitinge yaklaşık bin kişi katıldı. Mitinge katılanlar arasında Köln’deki Keup Caddesi’nde bombalı saldırıda yaralanan ve yedi ay önce vefat eden Atilla Özer’in eşi Candan Özer Yılmaz ile Süleyman Taşköprü’nün kızı Aylin Taşköprü de katıldı. Candan Yılmaz karardan memnun olmadığını belirterek, “Geç alınmış bir karara sevinemiyorum. Olayın arkasındaki insanlar neden bugüne kadar sustu. Şimdi de onun savaşını vereceğiz” dedi.

Babası öldürüldüğünde 3 yaşında olan kızı Aylin Taşköprü ise “Olay daha çözülmedi ki. Yargılanan 5 kişi ömür boyu hapis yatsa bile yeterli değil. Önemli olan bu işin arkasındakilerin yargılanması” diyerek duygularını dile getirdi.

SPD Altona Belediye Meclis Üyesi Behçet Algan, “Bu karar maalesef bir fiyaskoydu. Demokrasi ve hukuk sistemi adına kabul edilemez. Perdenin arkasında olan ve 10 tane insanı gafil avlayan bu işi organize edenlerin üç kişi olmadığı belli. Bu olay faili meçhuldur ve faili meçhul olaylar devletlere aittir” dedi.





‘SON SÖZ HENÜZ SÖYLENMEDİ’

Altonta semtindeki Alma-Wartenberg-Platz Meydanında toplanan kalabalığa inisiyatif yetkilileri tarafından Türkçe ve Almanca konuşmalar yapıldı. İnisiyatif adına konuşan Yüksel Yıldırım, şöyle dedi:

“Son söz henüz söylenmedi. Mahkemede yargılan 5 sanığın ötesinde, NSU’nun diğer üyeleri, cinayetlerin işlendiği şehirlerdeki NSU’nun destekçileri ve devlet gizli servisi ile bağlantılarına ilişkin sorular hala muallakta. Mahkeme kararının NSU konusunda söylenmiş son söz olmayacağını haykırmak istiyoruz. Bir sanığa ömür boyu verilmesiyle olayı kapatamazlar. NSU sadece üç kişiden oluşmuş bir izole hücre yapısı değildir ve Üst Eyalet Mahkemesi’nde yargılanan 5 kişiden daha fazlası var. Müdahil dava çalışması bu görüşü çürütmüştür. Bizim için konu kapanmış değildir ve sorularımız halen cevap bekliyor.”

‘Taşköprü Caddesi’ adı verilen caddeye yürüyen göstericiler ardından Süleyman Taşköprü’nün öldürüldüğü Schützen Caddesi’ne giderek, ‘Süleyman Taşköprü Anıtı’nın önünde saygı duruşunda bulundu. Katılımcılar anıta çiçekler bıraktı. İnisiyatif tarafından yapılan açıklamada 14 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00’de Hamburg’daki Hansaplatz’da büyük bir miting daha yapılacağı duyuruldu. Eylemlere özellikle göçmenlerin de yoğun katılım göstermesi istendi.