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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
12.07.2018 - 09:35, Son Güncelleme:

‘NSU’da son söz henüz söylenmedi’

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‘NSU’da son söz henüz söylenmedi’

Münih’te NSU davasında verilen karar, Berlin ve Hamburg’ta protesto edildi. Kararı yetersiz bulan, devletin içindeki NSU işbirlikçilerinin ortaya çıkarılmadığını belirten protestocular, “Bu konu bizim için kapanmış değildir” dedi.

VERİLEN cezaları az bulan ve bu önemli davanın yetkililerce örtbas edilmek istendiğine inanan Berlinliler tepkilerini Platz der Luftbrücke Meydanı’nda düzenledikleri bir mitingle gösterdi. ‘Bu Dava Burada Bitmez’ başlığı altında düzenlenen mitingde yapılan konuşmalarda, dava süreci ve zanlılara verilen cezaların yetersizliği protesto edildi. ‘NSU Monologları’ adı altında kurbanların hikayeleri mizansen şeklinde anlatıldı. Protesto eylemine katılanlar, ellerinde NSU terör örgütü tarafından öldürülenlerin fotoğraflarını taşıdı.

Katılımcılar yine üzerlerinde ‘Problemin Adı Irkçılık’, ‘NSU=Devlet ve Nazi Birliği’, ‘NSU 3 Kişiden İbaret Değildi’ yazılı pankartlar taşıdı. Bazı Türk derneklerinin de destek verdiği protesto eylemine yaklaşık bin kişi katıldı.

‘NSU’da son söz henüz söylenmedi’

TÜRKLERİN SAYISI ÇOK AZDI
NSU tarafından 27 Haziran 2001’de Hamburg’ta öldürülen Süleyman Taşköprü adına kurulan ‘Süleyman Taşköprü Cinayetini Aydınlatma İnisiyatifi’ tarafından düzenlenen yürüyüşle mahkeme kararı protesto edildi.
İzin sezonu olmasının da etkisiyle Türklerin çok az olduğu gözlenen mitinge yaklaşık bin kişi katıldı. Mitinge katılanlar arasında Köln’deki Keup Caddesi’nde bombalı saldırıda yaralanan ve yedi ay önce vefat eden Atilla Özer’in eşi Candan Özer Yılmaz ile Süleyman Taşköprü’nün kızı Aylin Taşköprü de katıldı. Candan Yılmaz karardan memnun olmadığını belirterek, “Geç alınmış bir karara sevinemiyorum. Olayın arkasındaki insanlar neden bugüne kadar sustu. Şimdi de onun savaşını vereceğiz” dedi.
Babası öldürüldüğünde 3 yaşında olan kızı Aylin Taşköprü ise “Olay daha çözülmedi ki. Yargılanan 5 kişi ömür boyu hapis yatsa bile yeterli değil. Önemli olan bu işin arkasındakilerin yargılanması” diyerek duygularını dile getirdi.
SPD Altona Belediye Meclis Üyesi Behçet Algan, “Bu karar maalesef bir fiyaskoydu. Demokrasi ve hukuk sistemi adına kabul edilemez. Perdenin arkasında olan ve 10 tane insanı gafil avlayan bu işi organize edenlerin üç kişi olmadığı belli. Bu olay faili meçhuldur ve faili meçhul olaylar devletlere aittir” dedi.

‘NSU’da son söz henüz söylenmedi’

‘SON SÖZ HENÜZ SÖYLENMEDİ’
Altonta semtindeki Alma-Wartenberg-Platz Meydanında toplanan kalabalığa inisiyatif yetkilileri tarafından Türkçe ve Almanca konuşmalar yapıldı. İnisiyatif adına konuşan Yüksel Yıldırım, şöyle dedi:
“Son söz henüz söylenmedi. Mahkemede yargılan 5 sanığın ötesinde, NSU’nun diğer üyeleri, cinayetlerin işlendiği şehirlerdeki NSU’nun destekçileri ve devlet gizli servisi ile bağlantılarına ilişkin sorular hala muallakta. Mahkeme kararının NSU konusunda söylenmiş son söz olmayacağını haykırmak istiyoruz. Bir sanığa ömür boyu verilmesiyle olayı kapatamazlar. NSU sadece üç kişiden oluşmuş bir izole hücre yapısı değildir ve Üst Eyalet Mahkemesi’nde yargılanan 5 kişiden daha fazlası var. Müdahil dava çalışması bu görüşü çürütmüştür. Bizim için konu kapanmış değildir ve sorularımız halen cevap bekliyor.”
‘Taşköprü Caddesi’ adı verilen caddeye yürüyen göstericiler ardından Süleyman Taşköprü’nün öldürüldüğü Schützen Caddesi’ne giderek, ‘Süleyman Taşköprü Anıtı’nın önünde saygı duruşunda bulundu. Katılımcılar anıta çiçekler bıraktı. İnisiyatif tarafından yapılan açıklamada 14 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00’de Hamburg’daki Hansaplatz’da büyük bir miting daha yapılacağı duyuruldu. Eylemlere özellikle göçmenlerin de yoğun katılım göstermesi istendi.

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