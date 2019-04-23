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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Muhsin CEYLAN, DHA / Fotoğraflar: dpa
23.04.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Neumann: Ekonomi duygusallık kaldırmaz

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Neumann: Ekonomi duygusallık kaldırmaz

Alman Sanayicileri Birliği (BDİ) Genel Başkan yardımcılarından Ingeborg Neumann, Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’in, 2019 yılı büyüme öngörüsünün yüzde 1.0’den 0.5’e düşürüldüğünü açıklamasını eleştirdi: “Ekonomi, duygusallık kaldırmaz. Biz gerçekçi davranılmasından yanayız.”

BAKAN Altmaier’in, “Almanya’da geçen yılın ortasından bu yana durağanlaşan ülke ekonomik gelişmesini kontrollü bir şekilde 0.5’e çektik. 2020’deki büyüme oranımızın 1.5 olacağını tahmin ediyoruz” açıklamasının ardından, Alman sanayicilerinden gelen tepkiler devam ediyor. BDİ Genel Başkan yardımcılarından Ingeborg Neumann, hükümetin ekonomi politikalarına ilişkin, “Bakan Altmaier’in sakinleştirmeye yönelik açıklamalarının aksine, ekonomimiz iyi yolda değil. Bunu tabusuz tartışıp sağlıklı bir yol haritası çıkarmalıyız” dedi.
Alman sanayicileri ve ekonomi dünyasının, hükümet tarafından hak ettiği ilgiyi görmemesinden şikâyetçi olan Neumann, “Alman ekonomisinin omurgasını oluşturduğumuzu söyleyen hükümetin ekonomi politikaları bu sözlerin tam aksini gösteriyor” diye ekledi.

‘BELİRSİZLİKTEN ÖNÜMÜZÜ GÖREMİYORUZ’
Alman devlet televizyonlarından ZDF’e ülke ekonomisi hakkında açıklamalarda bulunan Ingeborg Neumann, şunları söyledi: “Alman sanayicileri özel ilgi istemiyor. Ekonomi duygusallık kaldırmaz. Biz gerçekçi davranılmasından yanayız. Hükümet, vaatleri ve koalisyon protokolü anlaşmasının aksine önümüzü açacağını söyleyebileceğimiz tek bir adım atmış değil. Yeni yatırım ve büyümeye katkı için girişimlerimize bürokrasi her geçen gün artıyor. Takipte adeta zorlandığımız yeni şartları yerine getirmemiz isteniyor. Hükümetin ekonomi politikalarını anlamak mümkün değil. Belirsizlikten önümüzü göremiyoruz. Alman yatırımcılar olarak elle tutulur ciddi hiçbir gelişme görememek bizleri de üzüyor.”

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