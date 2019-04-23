Neumann: Ekonomi duygusallık kaldırmaz
Alman Sanayicileri Birliği (BDİ) Genel Başkan yardımcılarından Ingeborg Neumann, Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’in, 2019 yılı büyüme öngörüsünün yüzde 1.0’den 0.5’e düşürüldüğünü açıklamasını eleştirdi: “Ekonomi, duygusallık kaldırmaz. Biz gerçekçi davranılmasından yanayız.”
BAKAN Altmaier’in, “Almanya’da geçen yılın ortasından bu yana durağanlaşan ülke ekonomik gelişmesini kontrollü bir şekilde 0.5’e çektik. 2020’deki büyüme oranımızın 1.5 olacağını tahmin ediyoruz” açıklamasının ardından, Alman sanayicilerinden gelen tepkiler devam ediyor. BDİ Genel Başkan yardımcılarından Ingeborg Neumann, hükümetin ekonomi politikalarına ilişkin, “Bakan Altmaier’in sakinleştirmeye yönelik açıklamalarının aksine, ekonomimiz iyi yolda değil. Bunu tabusuz tartışıp sağlıklı bir yol haritası çıkarmalıyız” dedi.
Alman sanayicileri ve ekonomi dünyasının, hükümet tarafından hak ettiği ilgiyi görmemesinden şikâyetçi olan Neumann, “Alman ekonomisinin omurgasını oluşturduğumuzu söyleyen hükümetin ekonomi politikaları bu sözlerin tam aksini gösteriyor” diye ekledi.
‘BELİRSİZLİKTEN ÖNÜMÜZÜ GÖREMİYORUZ’
Alman devlet televizyonlarından ZDF’e ülke ekonomisi hakkında açıklamalarda bulunan Ingeborg Neumann, şunları söyledi: “Alman sanayicileri özel ilgi istemiyor. Ekonomi duygusallık kaldırmaz. Biz gerçekçi davranılmasından yanayız. Hükümet, vaatleri ve koalisyon protokolü anlaşmasının aksine önümüzü açacağını söyleyebileceğimiz tek bir adım atmış değil. Yeni yatırım ve büyümeye katkı için girişimlerimize bürokrasi her geçen gün artıyor. Takipte adeta zorlandığımız yeni şartları yerine getirmemiz isteniyor. Hükümetin ekonomi politikalarını anlamak mümkün değil. Belirsizlikten önümüzü göremiyoruz. Alman yatırımcılar olarak elle tutulur ciddi hiçbir gelişme görememek bizleri de üzüyor.”
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