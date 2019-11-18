NATO, bütçeyi artırıyor! Almanya ne yapacak?
NATO’nun kuruluşunun 70’inci yılı vesilesiyle liderler 2-4 Aralık tarihlerinde Londra’da bir araya gelecek. Zirve öncesi NATO’nun gelecek yıl savunma bütçesinin 50.25 milyar Euro olması öngörülüyor.
NATO’nun Brüksel’deki merkezi, üye ülkelerin bu yükü adil biçimde paylaşarak savunma bütçesi kavgasının sona ermesini istiyor. Almanya’ya düşen pay, gayrisafi milli hasılanın yüzde 1.42’sine denk geliyor. NATO kararına göre savunma harcamalarının üye ülkelerin gayri safi milli hasılasının yüzde 2’sine tekabül etmesi gerekiyor.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl, eğer üye ülkeler gayri safi milli hasılasının yüzde 2’sini savunma bütçesine ayırmazsa, NATO’dan çıkabileceklerini söylemişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise kısa bir süre önce “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” sözüyle ittifak içinde yoğun tartışmalara yol açtı. Macron, zirvede, NATO’nun anlamını tartışmaya açmak istiyor. NATO’nun 70’inci yılını kutlayacağı zirvenin ittifakın geleceği açısından da önemli bir zirve olması bekleniyor.
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