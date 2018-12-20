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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Bahattin ALBAYRAK, DHA
20.12.2018 - 13:05, Son Güncelleme:

Mustafa’nın ismi memleketi Nazilli’de yaşayacak

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Mustafa’nın ismi memleketi Nazilli’de yaşayacak

Almanya’nın Frankfurt kentinde raylara düşen bir evsizi kurtarmak isterken trenin altında kalarak yaşamını yitiren Mustafa Alptuğ Sözen’in (17) ismi, memleketi Aydın’ın Nazilli ilçesinde parka verildi.

FRANKFURT’taki Ostendstrasse metro istasyonunda geçen ay meydana gelen olayda, raylara düşüp bayılan bir kişiyi kurtarmaya çalışan Mustafa Alptuğ Sözen, trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kahraman Türk genci, olay sonrası memleketi Aydın’ın Nazilli ilçesinde toprağa verildi. Nazilli Belediyesi, Mustafa Alptuğ Sözen’in ismini, kentte yaptırdığı parka verdi.
MHP’li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Mustafa Alptuğ Sözen’in babası Ejder Sözen, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla, ‘Mustafa Alptuğ Sözen Meyve Bahçesi Parkı’ törenle hizmete açıldı. Toplam 6 bin 225 metrekare alana sahip, içinde yaklaşık 40 türden toplam 150 meyve ağacı bulunan parkın, 500 bin TL’ye mal olduğu belirtildi.

Mustafa’nın ismi memleketi Nazilli’de yaşayacak

‘TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİ’
Sözen’in babası Ejder Sözen, “Başkanımız Haluk Alıcık’a, oğlumun anısını yaşatmak adına verdiği sözü hemen yerine getirdiği için kendim ve ailem adına çok teşekkür ediyorum. Bir ay gibi kısa bir sürede parkı bitirerek oğlumun ismini bu meyve parkına verdi” dedi.
Başkan Haluk Alıcık ise şöyle konuştu: “Nazillili kahramanımız Mustafa Alptuğ Sözen kardeşimiz, Türk’ün yardımseverliğini, hayatına mal olmasına rağmen herkese gösterdi. Dünyaya hoşgörüyle hükmetmiş bir milletin duruşunu, Mustafa kardeşimiz tüm Avrupa’ya ve tüm dünyaya gösterdi. Onun bu kahramanlığını unutturmamak ve ailesinin acısını hafifletmek için böyle bir düşüncemiz oldu. Allah rahmet eylesin.”

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