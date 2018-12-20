Mustafa’nın ismi memleketi Nazilli’de yaşayacak
Almanya’nın Frankfurt kentinde raylara düşen bir evsizi kurtarmak isterken trenin altında kalarak yaşamını yitiren Mustafa Alptuğ Sözen’in (17) ismi, memleketi Aydın’ın Nazilli ilçesinde parka verildi.
FRANKFURT’taki Ostendstrasse metro istasyonunda geçen ay meydana gelen olayda, raylara düşüp bayılan bir kişiyi kurtarmaya çalışan Mustafa Alptuğ Sözen, trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kahraman Türk genci, olay sonrası memleketi Aydın’ın Nazilli ilçesinde toprağa verildi. Nazilli Belediyesi, Mustafa Alptuğ Sözen’in ismini, kentte yaptırdığı parka verdi.
MHP’li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Mustafa Alptuğ Sözen’in babası Ejder Sözen, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla, ‘Mustafa Alptuğ Sözen Meyve Bahçesi Parkı’ törenle hizmete açıldı. Toplam 6 bin 225 metrekare alana sahip, içinde yaklaşık 40 türden toplam 150 meyve ağacı bulunan parkın, 500 bin TL’ye mal olduğu belirtildi.
‘TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİ’
Sözen’in babası Ejder Sözen, “Başkanımız Haluk Alıcık’a, oğlumun anısını yaşatmak adına verdiği sözü hemen yerine getirdiği için kendim ve ailem adına çok teşekkür ediyorum. Bir ay gibi kısa bir sürede parkı bitirerek oğlumun ismini bu meyve parkına verdi” dedi.
Başkan Haluk Alıcık ise şöyle konuştu: “Nazillili kahramanımız Mustafa Alptuğ Sözen kardeşimiz, Türk’ün yardımseverliğini, hayatına mal olmasına rağmen herkese gösterdi. Dünyaya hoşgörüyle hükmetmiş bir milletin duruşunu, Mustafa kardeşimiz tüm Avrupa’ya ve tüm dünyaya gösterdi. Onun bu kahramanlığını unutturmamak ve ailesinin acısını hafifletmek için böyle bir düşüncemiz oldu. Allah rahmet eylesin.”
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