Multi Kulti için başvurular başladı

MERKEZİ Lünen kentinde bulunan Çok Kültürlü Forum (Multikulturelles Forum e.V), uyum faaliyetlerini teşvik etmek için bu yıl 13’üncü kez Multi Kulti ödülünü verecek. Toplumsal ve kültürlerarası bir arada yaşamanın desteklenmesinde 30 yıllık deneyime sahip olan Çok Kültürlü Forum Genel Müdürü Kenan Küçük, sosyal alandaki dezavantajlı göç geçmişi olan ya da olmayan insanların uyumuna katılımını sağlamak için çok yönlü çalıştıklarını belirtti. Küçük, “Düsseldorf, Dortmund, Hamm, Bergkamen ve Lünen-Süd şehirlerinde de şubelerimiz bulunuyor. 2005 yılından beri entegrasyonu desteklemek için Multi Kulti ödülünü vermekteyiz. Bu ödül entegrasyonu teşvik eden bireylere, kurumlara, inisiyatiflere ve bu alanda yürütülen projelere verilen ödüldür. Bir göçmen kurumu olarak yapılan çalışmaların takdir görmesinin nasıl bir motivasyon olduğunu çok iyi biliyoruz. Multi Kulti ödülü aracılığıyla bu değerli çalışmaları ödüllendirmek istiyoruz“ dedi.

BAŞVURU 22 NİSAN’A KADAR

Çok kültürlü bir toplumun farkındalığını artıran, göçmenlerin toplumsal ve mesleki alandaki entegrasyonunu destekleyen, ayrımcılığı önleyen ve önyargıları azaltan, bu alanda aktif olarak çalışan kişi ve kuruluşlar 22 Nisan’a kadar Multi Kulti ödülü için başvuruda bulunabilirler.

Başvuru belgeleri http://www.multikulti-forum.de/soziales/multi-kulti-preis/ adresinden ve Multikulturelles Forum’un şubelerinden temin edilebilir. Ödül sahibi temmuz ayında Dortmund şehrinde düzenlenecek ödül töreninde davetli misafirlerin huzurunda bir para ödülü, plaket ve sertifika ile ödüllendirilecektir.