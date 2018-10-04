Facebook’tan duyurdu: Salı gününden beri kayıp
Almanya’nın tanınmış televizyon sunucularından Dünja Hayali’nin motoru, yaşadığı Kreuzber’de salı günü çalındı.
OLAYLA ilgili Facebook hesabından bir fotoğraf paylaşan Dünja Hayali, altına da, “Sevgili takipçiler, pek alışık olmayan bir durum ama neden olmasın; Berlin Kreuzberg’de motorum (B-SE-674) çalındı. Çok eski, çok sevimli... Gören olursa haber versin” yazdı.
Hayali, mesajında, motorsikletini bulanların küçük de olsa ödüllendirileceği notunu da düştü.
Alman İkinci Kanalı ZDF’de uzun süre sabahları ‘Morgenmagazin’ programını sunan 44 yaşındaki Hayali, ağustos ayından bu yana ZDF’de yayınlanan ‘Aktuellen Sportstudios’ adlı spor programını sunuyor.
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