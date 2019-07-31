‘Misafir işçi’ yerine nitelikli iş gücü

HASTA ve yaşlı bakım alanında çalışmak üzere Türkiye’den iş gücü getirmek için girişimlerde bulunduklarını belirten PKS Danışmanı Gül Keskinler, şunları söyledi: “Nüfusun giderek yaşlandığı Almanya’da iş gücü açığı olan sektörler arasında hasta ve yaşlı bakımı alanı ilk sırada geliyor. Bu açığı kapatmak için Almanya’nın en tanınmış sosyal yardım kuruluşu AWO hasta ve yaşlı bakımı için pilot istihdam projesi başlattı. Bu proje kapsamında Türkiye’den hasta ve yaşlı bakımı alanında çalışacak kadın ve erkek sağlık elemanlarını istihdam etmek istiyoruz. Türkiye’den alınacak hasta ve yaşlı bakım elemanlarının en az iki yıl tecrübeli ve üniversite ile meslek okulu mezunu olmasını şart koşuyoruz. Türkiye’den çalışanları Almanya’da istihdam etmek için Tüm Sağlık-Sen ile iş birliği yapıyoruz. İşe alınacaklar, AWO’nun Oldenburg kenti çevresinde çalışacaklar.”

‘ALMANCA KURSU VERİLECEK’

İstanbul’da yapılacak iş görüşmelerini yürütecek olan Keskinler, adaylarla tek tek görüşeceğini ve bu görüşmeler sonunda da adayların belirleneceğini söyledi: “Sosyal medya üzerinden gelen yoğun başvuruları değerlendirdikten sonra çalışacak adaylarla iş akdi imzalanacak. İstanbul’da ücretsiz Almanca kursu verilecek ve Almanya’nın sistemi tanıtılacak. Böylece Almanya’ya gelmeden hem Almanca’yı öğrenecekler hem de Almanya’yı tanıyacaklar. Almanya’nın İstanbul Başkonsolosuluğu ile görüşmelerimizi yaptık. Vize için kolaylıklar sağlanacak. Ayrıca kurs gördükleri zaman dilimi içinde iki hafta da Oldenburg kentinde staj yapacaklar.”

3 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

AWO Yöneticileri Lars Bonk ve Nicole Monenschein, başvuru sahiplerine Almanya’daki yasalara göre ve Almanya’daki koşullara uygun iş sözleşmesi yapılacağının altını çizdi: “Elbette biz uzun vadeli bizimle çalışılmasını istiyoruz. Ancak öncelikle üç yıllık sözleşme yapacağız. Başlangıçta ücret 2 bin ile 2 bin 500 Euro arasında değişecek. Daha sonra alacakları maaş 3 bin Euro’ya kadar çıkacak. Mesailerle birlikte maaş daha da yükselecek. Yıllık izin süreleri ise hafta sonları hariç 30 ile 36 gün olacak. İş koşulları, yapılan toplu sözleşmelere uygun olacak.”

AÇIK GİDEREK BÜYÜYOR

1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek yeni yasaya göre, artık Türkiye de dahil dünyanın dört bir yanından insanlar Almanya’ya gelip çalışabileceği gibi, iş de arayabilecek. Almanya’da ciddi iş gücü açığı bulunduğunu belirten Keskinler, “Açık her geçen gün büyüyor. Almanya’nın bu açığı kapatması için önümüzdeki 40 yıl içinde her yıl yurt dışından 260 bin kişiyi istihdam etmesi gerekir” dedi.