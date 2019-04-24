Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar yangınlara neden oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriMevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar yangınlara neden oldu
GeriAvrupa Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar yangınlara neden oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / DPA / FOTOĞRAF: DPA
24.04.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar yangınlara neden oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar yangınlara neden oldu

Sıcaklıkların İskandinav ülkeleri İsveç ve Norveç’te mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yangınlar çıktı. Devlet televizyonu STV, çoğu iç ve kuzey kesiminde olmak üzere İsveç’te 5 farklı noktada çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildiğini duyurdu.

İSVEÇ Sivil Savunma Dairesi, tüm kaynakların seferber edildiği yangın söndürme çalışmalarına havadan 30 helikopterin yardım ettiğini, Göteborg kentinin doğusundaki Landvetter Havalimanı yakınındaki orman yangını nedeniyle uçuşların durdurulduğunu aktardı.

HAFTA SONUNA KADAR ETKİLİ OLACAK
İsveç’te şu ana kadar yaklaşık bin hektarlık ormanlık alanın yandığı aktarılırken, hafta sonuna kadar sıcak havanın etkili olacağı ve özellikle kıyı bölgelerinde orman yangını çıkma riskinin yüksek olduğu kaydedildi. Her iki ülke de nisan ayının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle şiddetli kuraklık ve yangınlarla mücadele ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber

Komadan tam 27 yıl sonra uyandı: İlk söylediği söz...

‘Hangi şiddet? Şiddet yok!’

'Yönetimde nazilere hayır'

Fransa’daki Türk derneklerinden Macron’a 24 Nisan tepkisi