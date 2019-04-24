Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar yangınlara neden oldu
Sıcaklıkların İskandinav ülkeleri İsveç ve Norveç’te mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yangınlar çıktı. Devlet televizyonu STV, çoğu iç ve kuzey kesiminde olmak üzere İsveç’te 5 farklı noktada çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildiğini duyurdu.
İSVEÇ Sivil Savunma Dairesi, tüm kaynakların seferber edildiği yangın söndürme çalışmalarına havadan 30 helikopterin yardım ettiğini, Göteborg kentinin doğusundaki Landvetter Havalimanı yakınındaki orman yangını nedeniyle uçuşların durdurulduğunu aktardı.
HAFTA SONUNA KADAR ETKİLİ OLACAK
İsveç’te şu ana kadar yaklaşık bin hektarlık ormanlık alanın yandığı aktarılırken, hafta sonuna kadar sıcak havanın etkili olacağı ve özellikle kıyı bölgelerinde orman yangını çıkma riskinin yüksek olduğu kaydedildi. Her iki ülke de nisan ayının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle şiddetli kuraklık ve yangınlarla mücadele ediyor.
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