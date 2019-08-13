Mevduat sahipleri, bankaya ‘negatif faiz ödeyecek’
Almanya'da bir süredir bazı bankalar, vadeli veya vadesiz hesap sahiplerine faiz ödemek yerine onlardan kesinti yapıyor. Uzmanlar, bankaların yakında para miktarına bakmaksızın tüm tasarruf sahiplerinden ‘negatif faiz’ denilen kesintiyi yapabileceklerine dikkat çekti.
ALMANYA'da 2015 yılında banka hesaplarındaki para tutarı 2 trilyon 13 milyar Euro iken bugünkü miktar yaklaşık yarım trilyon arttı. Alman Merkez Bankası'nın verilerine göre çok düşük faiz oranlarına rağmen bankalardaki mevduat miktarı 2019 yılında 2 trilyon 494 milyar Euro’ya yükseldi. Bankalar kasalarındaki paraları yatırım için kullanamadığından Merkez Bankası'na ceza ödemek zorunda kaldı. Münih Sparkasse adlı banka 2018 yılında, yüklü mevduatlar nedeniyle 13 milyon Euro ceza ödedi.
ŞİMDİLİK ALT LİMİT 500 BİN EURO
Almanya'daki bankalar yüklü mevduat nedeniyle zor duruma girdiler. Avrupa Merkez Bankası, üye ülke bankalarından vadeli veya vadesiz tüm mevduat hesaplarındaki paraları yatırıma dönüştürmeyi zorunlu kılıyor. Belirlenen limitin üzerinde parayı bulunduran bankalara ise ceza kesiyor. Alman bankaları da bu cezadan kurtulmak için bankaya para yatıranlara 'negatif faiz' uyguluyor. Yani mevduat sahibine faiz ödemek yerine ondan parasının miktarına göre belli oranda kesinti yapıyor. Almanya'da 112 banka ve para enstitüsü bir süreden beri mevduat sahiplerine ‘negatif faizi’ uyguluyor. ‘Negatif faiz’e tabi tutulan alt miktar şimdilik 500 bin Euro.
ELİ KOLU BAĞLI
Bankalara 500 bin Euro ve daha yüksek miktarda para yatıranların hesabından banka binde 4 oranında kazanç elde ediyor. Mali uzmanlar tasarrufların artması üzerine bankaların şimdi yarım milyonluk alt limiti 50 bin Euro’ya, hatta tamamen sıfırlayabileceklerini düşünüyor. Hesap sahipleri bankalara açtıkları her hesap için uzun yıllardan beri hesap açma bedeli ödüyor. ‘Negatif faiz’in her hesaba uygulanması durumunda mevduat sahipleri hesap açma maliyetinin yanı sıra bir de hesaptaki para miktarlarının binde 4 ile 6'ısını da ödemek zorunda kalacak. Uzmanlar bankaların uygulamaya başlaması durumunda müşterinin elinin kolunun bağlı olacağını savunuyor.
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