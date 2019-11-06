Metropol FM’den müzik şöleni
Almanya’da 14 şehre Türkçe yayın yapan tek radyo olan Metropol FM, kuruluşunun 20’nci yılını Türkiye’den davet ettiği çok sayıda sanatçıyla kutlayacak.
RADYONUN organize ettiği konser, 22 Kasım’da Berlin Tempodrum’da ‘Metropol FM Müzik Festivali’ adıyla gerçekleşecek. Gecede, 14 sanatçı ve müzik grubu sahne alacak. Sanatçılar, türkü, pop, rock, arabesk, sanat müziği ve rap tarzı şarkılar söyleyecek. Berlin’deki müzik şölenine 4 bin kişinin katılması bekleniyor. Biletlerin büyük bölümünün satıldığı belirtilen etkinlikte sahne alacak sanatçılar arasında Sertab Erener, Kubat, Işın Karaca, Ziynet Sali, Ceza, Killa Hakan ve Güven Yüreyi gibi isimler var.
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