Merkel’in 'Konut Zirvesi' beklentilerin uzağında kaldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriMerkel’in 'Konut Zirvesi' beklentilerin uzağında kaldı
GeriAvrupa Merkel’in 'Konut Zirvesi' beklentilerin uzağında kaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA / Fotoğraflar: AA
22.09.2018 - 17:48, Son Güncelleme:

Merkel’in 'Konut Zirvesi' beklentilerin uzağında kaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Merkel’in 'Konut Zirvesi' beklentilerin uzağında kaldı

Almanya'da yıllardır dile getirilen yüksek kiralar ve yetersiz konut sayısı dün en üst düzeyde ele alındı. Başbakan Angela Merkel, Finans Bakanı Olaf Scholz ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile birlikte bir konut zirvesi düzenledi. Ancak zirveden çıkan sonuçlar beklentilerin uzağında kaldı ve kamuoyunu tatmin etmedi. Zirvede sosyal konut inşası sözü ve yüksek kira konusu birkaç düzenlemeyle geçiştirildi.

ALMANYA genelinde insanlar yıllardır, emlak spekülatörleri yüzünden sürekli artan kiralardan ve bütçeye uygun yeterli konut bulunamamasından şikâyetçi. Özellikle başkent Berlin’de konut bulma sıkıntısı ve fahiş kiralar, dar ve orta gelirli ailelerin kabusu olmuş durumda. İnsanlar kiralarını ödemekte zorlandıkları için evlerinden, sosyal yaşam alanlarından ayrılmak zorunda kalıyor. Hükümet nihayet yıllardır süregelen bu sorunu en üst düzeyde ele aldı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, kabineden iki bakanı ile birlikte bir 'Konut Zirvesi' gerçekleştirdi. Fakat, Finans Bakanı Olaf Scholz ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in de katıldığı zirveden çıkan sonuçlar beklentilerin uzağında kaldı ve kamuoyunu tatmin etmedi. Zirvenin sosyal konut inşa sözü ve kira hukukunda birkaç düzenlemeyle geçiştirildiğine inanılıyor.

2020'DEN SONRA KİRA YARDIMI ARTACAK
İki buçuk saat süren zirveden çıkan sonuca göre, 2021 senesine kadar 100 bini sosyal konut olmak üzere ülke genelinde toplam 1,5 milyon yeni konut inşası planlanıyor. Bunun için ayrılacak bütçe ise 5 milyar euro. Ayrıca zirvede, 2020 senesinden itibaren dar gelirlilere daha fazla kira yardımı yapılması, yeni kiralık konut inşa edecek yatırımcılara vergi indirimi, bazı devlet arazilerinin kiralık konut inşası için tahsis edilmesi, kira artırımında son 6 senenin baz alınması, kiralık konutların müstakil yerleşime dönüştürülmesinin zorlaştırılması gibi kararlar alındı. Muhalefet ve kamuoyu ise zirveden somut ve tatmin edici sonuçların çıkmadığına inanıyor. Yüksek kira artışlarının somut kanunlarla engellenmesi ve daha iyi bir kiracı koruma yasasının çıkarılması bekleniyordu.

Merkel’in Konut Zirvesi beklentilerin uzağında kaldı

'KİRA BARAJI İSTİYORUZ'
Bizim Kiez (Bizim Mahalle) isimli sivil inisiyatif grubu da başbakanlıktaki zirveye paralel olarak, başbakanlık binası karşısında protesto amaçlı alternatif bir konut zirvesi gerçekleştirdi. Miting şeklinde geçen protesto eylemine çok sayıda sivil dernek, sendika temsilcileri ve muhalefet partileri de destek verdi. Mitinge katılanlar hükümetin kira ve emlak politikalarını eleştirerek, halkın emlak spekülatörlerinin elinden kurtarılmasını talep ettiler.
Bizim Kiez Sözcüsü Magnus Hengge, İlmanya’da yıllardır kiracıların haklarının kısıtlandığını belirtti. Politikacıların artık halkın sesine kulak vermesi gerektiğini söyleyen Hengge, “Kiralar sürekli yükseltilerek dar gelirli insanlar evlerini terk etmeye zorlanıyor. Kira barajı istiyoruz. Politikacıların bizleri yatırımcılardan korumalarını istiyoruz, yatırımcıların ağzıyla konuşmamalarını talep ediyoruz. Az kazananların konut piyasasında hiç şansı kalmadı artık” dedi.

BERLİN'İN SİMGESİ OLDU
2016 yılında Berlin’in Wrangelstr Caddesi'nde 'Bizim Bakkal' isimli manav, dükkân sahibi tarafından çıkarılmak istenince semt sakinleri topluca Bizim Bakkal’a sahip çıkmıştı. Kurulan 'Bizim Kiez' (Bizim Mahalle) inisiyatifiyle, hemen her akşam Ahmet Çalışkan’ın yıllardır işlettiği Bizim Bakkal’ının önünde protesto eylemi yapıldı. Mahallenin bu sahip çıkışı Alman basının yanında çok sayıda uluslararası basının da ilgisini çekince dükkân sahibi Bizim Bakkal’ı çıkarmaktan vazgeçti. O andan itibaren ‘Bizim Kiez’ direnişi emlak spekülatörlerine ve artan kiralara karşı Berlin genelinde bir simge haline geldi. Artık Berlin’de kira eylemlerini ‘Bizim Kiez’ düzenliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Alman vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile akşam yemeği yemeyeceklerini duyurdu

Sahte pasaportla Almanya’ya gitti, çalışıp emekli oldu ve kesin dönüş yaptı. 48 yıl sonra fark edildi

Müslümanlara özel hapishaneler açacak

Türk doktorun bu buluşu hayat kurtaracak