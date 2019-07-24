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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
24.07.2019 - 13:57, Son Güncelleme:

Merkel’in 75 yaşındaki kuaförü: Emekli olmayacağım

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Merkel’in 75 yaşındaki kuaförü: Emekli olmayacağım

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ve ünlülerin saçını emanet ettiği Udo Walz 75 yaşına girdi. Walz, emekli olmayı düşünmediğini, tekerlekli sandalyeyle bile olsa çalışacağını söyledi.

UDO Walz’ın ünü sadece Almanya’yla sınırlı değil, Hollywood’a kadar uzanıyor. Walz, Başbakan Merkel’i yeni saç stiliyle manşetlerden kurtaran kuaför olarak da tanınıyor. Daha önce karikatüristler için Merkel’in saç stili en çok sevdikleri motifti. Ancak Udo Walz yavaş yavaş Merkel’in saç sitilini değiştirdi ve karikatüristler için malzeme olmaktan kurtardı. 

75 yaşını kutlayan Udo Walz, kalfalık sınavını 600 öğrenci arasından en kötü üçüncü olarak bitirdiğini, ancak buna rağmen yeteneğine olan inancını kaybetmeyip mesleği bırakmadığını anlattı.

Merkel’in 75 yaşındaki kuaförü: Emekli olmayacağım

MÜŞTERİLERİ ARASINDA KİMLER VAR
Berlin Kurfürstendamm’daki kuaför salonunda saçını kendisine emanet eden ünlülerin portrelerini asan Udo Walz, en çok Alman oyuncu Romy Schneider’i sevdiğini söylüyor: “Benim en çok sevdiğim müşterimdi. Bana çok değer verirdi. Hiçbir zaman o gelince basını aramadım.”
Alman oyuncu ve şarkıcı Marlene Dietrich, manken Claudia Schiffer, Oscarlı Amerikalı oyuncu Julia Roberts, Jodie Foster gibi ünlülerin saç trendini belirleyen Udo Walz, emeklilik sözünü ağzına bile almak istemiyor: “Tekerlekli sandalyede bile otursam, çalışacağım.”

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