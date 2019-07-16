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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN / Fotoğraflar: dpa
16.07.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Merkel’e çirkin karşılama: Defol

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Merkel’e çirkin karşılama: Defol

Almanya Başbakanı Merkel, aşırı sağın kalelerinden Saksonya eyaletindeki gezisinde İslam ve yabancı düşmanı Pegida’nın çirkin gösterisiyle karşılaştı. Merkel için ‘Hau ab - Defol’ sloganları atan, gazeteciye saldıran, Hitler selamı veren üç gösterici gözaltına alındı.

BAŞBAKAN Merkel’in aşırı sağın en güçlü olduğu Saksonya Eyaleti’ndeki gezisinde İslam ve yabancı düşmanı Pegida yine olay çıkardı. 1 Eylül’de Saksonya Eyaleti’nde seçimler var. Anketler seçimde Merkel’in partisi CDU ile aşırı sağcı AfD’yi başabaş gösteriyor. Saksonya Eyaleti’nde önce Görlitz kentine giden Başbakan Merkel, burada Siemens fabrikasını ziyaret etti. Siemens fabrikası buradaki şubesini kapatmak istemiş, ancak hükümetin girişimiyle son anda engellenmişti. Merkel’e Siemens ziyaretinde Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer ve Siemens’in CEO’su Joe Kaeser de eşlik etti.

Merkel’e çirkin karşılama: Defol

‘TERÖRİSTLER HOŞGELDİ’
Merkel, ardından Dresden’e geçti ve burada Kadınlar Ağı Buluşması’nda 500 civarında kadının iştirak ettiği bir toplantıya katıldı. Kadınlar buluşmasının düzenlendiği Albertinum önünde aşırı sağcı Pegida taraftarı 50 gösterici Merkel’i protesto etti.
Dresden aşırı sağcı Pegida hareketinin kurulduğu kent. Pegida’nın kurucusu Lutz Bachmann’ın da katıldığı gösteride, aşırı sağ Compact dergisinin Merkel’li kapak resmi taşındı. Derginin İngilizce ‘Terrorists Welcome - Teröristler hoşgeldi’ başlıklı kapağında Merkel, mültecilere kapıları açarak ülkeye terörist doldurmakla suçlanıyor.

GÖSTERİCİLERDEN HİÇ ETKİLENMEDİ
Mavi bir blazer ve gri bir pantalonla gelen Merkel, göstericilerin önünde makam arabasından inerek, salona geçti. Pegida göstericileri ise bu sırada Merkel’e ‘Hau ab - Defol’ diye sloganlar attı.
Siemens’in Görlitz’de 30 milyon Euro’luk yatırım yapacağı ve 100 kadar işçi istihdam edeceği haberiyle Merkel’in oldukça neşeli olduğu gözlemlendi. Göstericilerden hiç etkilenmeden gayet sakin adımlarla konuşma yapacağı salona giden Merkel, kadın ve erkeklerin hayatın her alanında eşit temsil edilmesi gerektiğini söyledi.

Merkel’e çirkin karşılama: Defol

ÜÇ GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI
Yabancı ve İslam düşmanı Pegida gösterisine katılan üç gösterici hakkında soruşturma açıldı. Bir gazetecinin üzerine şişe atan 20 yaşındaki gösterici, tehlikeli adam yaralama teşebbüsüyle gözaltına alındı. Hitler selamı duran bir göstericiyle, ‘Yahudi soykırımı yoktur’ diyen bir başka gösterici hakkında da soruşturma açıldı.

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