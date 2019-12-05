Merkel oturdu, Tokayev ayakta
Berlin’de Almanya Başbakanı Merkel’in Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i karşıladığı askeri törende sandalyede otururken, Tokayev’in ayakta durması ilginç görüntülere sahne oldu.
BAŞBAKAN Agela Merkel’e yabancı devlet başkanlarını karşıladığı askeri törenlerde titreme nöbetine karşı alınan sandalye önlemi devam ediyor. Merkel’in törenlerde kameralar karşısında titreme nöbeti yaşamaması için hem konuk devlet başkanı hem Merkel için tören alanına iki sandalye konuluyor. Şimdiye kadar askeri tören sırasında milli marşlar çalınırken, Merkel ve konuğu yabancı devlet başkanları sandalyede oturdu.
KENDİ MARŞI ÇALINCA...
Beş aydır süren bu uygulamada bugün farklı bir sahne yaşandı. Başbakan Merkel, konuğu Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i karşılama töreninde yine sandalyeye oturdu. Konuk Cumhurbaşkanı Tokayev, Alman milli marşı sırasında sandalyede otururken, kendi ülkesinin marşı çalmaya başlayınca ayağa kalktı ve marş bitinceye kadar ayakta durdu. Törenin ardından Merkel ve Tokayev görüşmelere başlamak üzere Başbakanlı’ğa geçti.
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