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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
23.06.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Merkel: Gözümüzü iyice açmalıyız

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Merkel: Gözümüzü iyice açmalıyız

Almanya’da evinin terasında kafasına sıkılan tek kurşunla öldürülen Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetinde aşırı sağ bağlantısı, Almanya’yı yeniden alarma geçirdi. Dortmund’ta katıldığı ‘Protestan Kiliseler Günü’ toplantısında yaptığı konuşmada devleti tüm alanlarda gözünü iyice açmaya çağıran Başbakan Angela Merkel, aksi takdirde tüm inandırıcılığını yitireceği uyarısında bulundu.

VALİ Lübcke’nin öldürülmesi sadece korkunç bir olay değil. Bu, bize her alanda, nerede aşırı sağ eğilim ve sızma çabaları varsa, iyice bakmamız gerektiğine dair büyük bir çağrı. Ben bizzat NSU cinayetleriyle çok yakından ilgilendim. Kurbanlara o zaman vaatlerde bulunduk. Bazı şeyler ki, buna çok iyi bakmamız lazım, ‘Yine bu dönemle bir bağlantısı var mı?’ sorusuna işaret ediyor. Bunu çok dikkatli söylüyorum, çünkü soruşturmalar sürüyor. Bu konunun çok iyi aydınlatılması, daha tabusuz ve acımasız bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor.”
Federal Savcılık vali cinayetinin arkasında başka kişiler ve örgüt bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

Merkel: Gözümüzü iyice açmalıyız

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