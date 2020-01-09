Mehmet Buğlu, İstanbul’da defnedildi

AĞABEY Ahmet Buğlu, olayın yaşandığı gün kardeşinin karakolda bulunma nedenine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kardeşinin ayrıldığı Alman eşinin Müslümanlığı ve Türkçe’yi çocuklarına öğretmesini istemediğini belirten Buğlu, “Çocuklarını vermediler. Bu da işini gücünü bıraktı, çocuklarının peşine düştü” dedi. Abla Nurten Kılıç ise Mehmet Buğlu’nun eski eşiyle sorunları olduğuna işaret ederek, “Eşi sürekli tehdit ediyordu. Bana sürekli diyordu, ‘Abla beni takip ediyorlar’ diye. Daha önceden de polis silah çekmiş, büyük oğlu kucağında diye geri çekmiş silahı. Biz detaylarını, ne için çektiğini bilmiyoruz. Onun tek derdi Allah’tı, ibadetti” diye konuştu.

‘KALBİNE SIKMIŞLAR’

Ağabey Temur Bulgu ise, “Müslüman olduğu için öldürüldü. Sadece bildiğimiz bu kadar. Camilerde görevliydi. Kendi imkânlarıyla İslamiyet’i anlatıyordu. Takibe almışlar, tuzak kurmuşlar kardeşime. 4 tane polis üzerine çullanıyor. 4 tane kurşun atmışlar. Bütün delilleri kaybetmişler. Kendilerini aklamaya çalışıyorlar. O polisler de görevlerine devam ediyor. Direkt kalbine sıkmışlar” dedi.

Mehmet Buğlu’nun cenazesi, kılınan namazın ardından Sancaktepe Yenidoğan Mezarlığı’na defnedildi.