‘Türkiye mutlaka NATO’da kalmalı’
Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye’nin NATO üyeliğinin tartışılmasına karşı çıktı: “Türkiye mutlaka NATO üyesi olarak kalmalı. Biz bunun için çabalamalıyız. Çünkü Türkiye’nin üyeliği ve NATO’da kalması, ittifak açısından jeostratejik bir öneme sahip.”
FEDERAL Meclis’teki bütçe görüşmelerinde konuşan Başbakan Angela Merkel, NATO tartışmaları, Suriye krizi ve Çin’in Uygur Türklerine karşı tutumuna da değindi. NATO’nun Avrupa için hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Merkel, “NATO, Londra’da 70’inci yılını kutlayacak ve varlığı bizim en temel çıkarlarımıza. Avrupa bugün kendini tek başına savunabilecek durumda değil. Biz NATO’ya bağımlıyız. Bu nedenle bizim NATO için çalışmamız ve daha fazla sorumluluk üstlenmemiz önemli” dedi. Türkiye’nin NATO üyeliği üzerine tartışmaları da hatırlatan Başbakan Merkel, şunları söyledi: “Şunu çok açık söyleyeyim. Türkiye mutlaka NATO üyesi olarak kalmalı. Biz bunun için çabalamalıyız. Çünkü Türkiye’nin üyeliği ve NATO’da kalması, ittifak açısından jeostratejik bir öneme sahip.”
‘SURİYE’DE DAHA AKTİF OLMALIYIZ’
Suriye krizinin sonlandırılması için Avrupa’nın ve Almanya’nın daha aktif rol alması gerektiğini belirten Merkel, “Bu, Türkiye’yle, Rusya’yla konuşmadan olmaz” dedi. Merkel bu nedenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldiklerini hatırlattı.
Çin’in Uygurlara yönelik tutumuna da değinen Merkel, Avrupa’nın Çin’le ilişkilerinde ortak tavır belirlemesi gerektiğini söyledi. Avrupa ülkelerinin şimdi Çin’le kendi başına bir siyaset izlediğini ifade eden Merkel, bundan kazançlı çıkanın Avrupa değil, Çin olacağı uyarısında bulundu. Merkel, Uygurlara yönelik haberlerle ilgili, Çin’in, Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları komiserlerine bölgeye giriş izni vermesini istedi.
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