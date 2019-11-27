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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
27.11.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

‘Türkiye mutlaka NATO’da kalmalı’

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‘Türkiye mutlaka NATO’da kalmalı’

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye’nin NATO üyeliğinin tartışılmasına karşı çıktı: “Türkiye mutlaka NATO üyesi olarak kalmalı. Biz bunun için çabalamalıyız. Çünkü Türkiye’nin üyeliği ve NATO’da kalması, ittifak açısından jeostratejik bir öneme sahip.”

FEDERAL Meclis’teki bütçe görüşmelerinde konuşan Başbakan Angela Merkel, NATO tartışmaları, Suriye krizi ve Çin’in Uygur Türklerine karşı tutumuna da değindi. NATO’nun Avrupa için hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Merkel, “NATO, Londra’da 70’inci yılını kutlayacak ve varlığı bizim en temel çıkarlarımıza. Avrupa bugün kendini tek başına savunabilecek durumda değil. Biz NATO’ya bağımlıyız. Bu nedenle bizim NATO için çalışmamız ve daha fazla sorumluluk üstlenmemiz önemli” dedi. Türkiye’nin NATO üyeliği üzerine tartışmaları da hatırlatan Başbakan Merkel, şunları söyledi: “Şunu çok açık söyleyeyim. Türkiye mutlaka NATO üyesi olarak kalmalı. Biz bunun için çabalamalıyız. Çünkü Türkiye’nin üyeliği ve NATO’da kalması, ittifak açısından jeostratejik bir öneme sahip.”

‘SURİYE’DE DAHA AKTİF OLMALIYIZ’
Suriye krizinin sonlandırılması için Avrupa’nın ve Almanya’nın daha aktif rol alması gerektiğini belirten Merkel, “Bu, Türkiye’yle, Rusya’yla konuşmadan olmaz” dedi. Merkel bu nedenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldiklerini hatırlattı.
Çin’in Uygurlara yönelik tutumuna da değinen Merkel, Avrupa’nın Çin’le ilişkilerinde ortak tavır belirlemesi gerektiğini söyledi. Avrupa ülkelerinin şimdi Çin’le kendi başına bir siyaset izlediğini ifade eden Merkel, bundan kazançlı çıkanın Avrupa değil, Çin olacağı uyarısında bulundu. Merkel, Uygurlara yönelik haberlerle ilgili, Çin’in, Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları komiserlerine bölgeye giriş izni vermesini istedi.

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