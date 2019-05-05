‘Mavi Gece’nin 20. yılında Türkiye damgası
Almanya’da bu yıl 20’ncisi düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinden biri olan Nürnberg ‘Mavi Gece’’nin (Blau Nacht) bu yılki teması cennet ve cehennem. Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosluğu stant açtığı etkinlikte gece yarılarına kadar Türkiye tanıtıldı.
ETKİNLİK kapsamında şehir merkezinde bir meydan ve etrafındaki binalar mavi ışıklarla aydınlatıldı. 140 binden fazla insanın ziyaret ettiği etkinlik alanında farklı kültürler tanıtıldı. Meydanda bulunan Bavyera Memleket Bakanlığı salonunda ‘Mavi Gece’ kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosluğu stant açtı.
TÜRK MUTFAĞINDAN LEZZETLER
Stantta Başkonsolos Yardımcısı Selçuk Eke ve konsolosluk mensupları ziyaretçilere, Türk mutfağından lezzetler ikram etti. Türkiye’nin tanıtıldığı turistik broşürler büyük ilgi gördü. Gece yarısına kadar süren tanıtımdan memnun kaldıklarını belirten Başkonsolos Yardımcısı Selçuk Eke, bu yıl Türkiye’ye turist akını beklediklerini belirtti. Stant kuran diğer 10 farklı ülkenin konsolosluk personelleri, Türk standına bir nezaket ziyareti yaptılar.
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