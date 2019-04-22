Marl, üç Türk gencine ağlıyor
Almanya’nın Marl kentinde aşırı hız sonucu elektrik direğine çarpan otomobildeki Sefer Baş, Can Nico Demir ve Melih Pekmezci’nin ölümleri, hem ailelerini hem de kentte yaşayan Türkleri yasa boğdu.
ALMANYA’nın Marl kentinde yaşayan ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile Milli Görüş Teşkilatı içinde aktif çalışan Sefer Baş (22), Melih Bekmezci (19) ve Can Demir (21), bir arkadaşlarının evinde buluşup zaman geçirdiler. Sabah olunca da evden ayrıldılar. Sefer Baş’ın babasına ait otomobille yola çıkan gençler, önce Can Demir’i evine bırakacaktı. Can’ın evine yaklaşık bir kilometre kala feci kaza meydana geldi. Sabah saat 06.13’te Victoria Caddesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybeden Sefer Baş, elektrik direğine çarparak durabildi. Kaza yerinde fren izine rastlanılmazken, aydınlatma direğine önden çarpan otomobil hurdaya döndü. Araçta bulunan üç genç de olay yerinde yaşamını yitirdi.
İNMEDEN GERİ DÖNDÜ
Alman basının geniş yer verdiği kaza haberlerinde, elektrik direğine çarpan aracın motorunun yerinden çıktığı ve aracın çok süratli seyretmiş olabileceği yazıldı. Kaza kurtarma ve sağlık ekibinin anında olay yerine geldiği belirtilen haberlerde, tüm çabalara rağmen araçta sıkışan gençleri almaya gelen ambulans helikopterin de gençlerin olay yerinde ölmeleri üzerine kaza yerine inmeden geri döndüğü bildirildi.
Kaza sonrası yakındaki caddeler öğle saatlerine kadar trafiğe kapatıldı. Kazada parçalanan aracın incelenmesi ve kaza sebebinin tespiti için olay yerine bölge savcılığının talebiyle kaza kırım ekibi geldi. Hayatını kaybeden gençlerin cenazelerinin savcılık soruşturmasının ardından memleketleri Zonguldak’a götürülmesi bekleniyor.
‘PIRIL PIRIL GENÇLERDİ’
DİTİB’E bağlı Marl Fatih Cami Derneği Başkanı Muhammed Çatmak, kazada yaşamını yitiren gençlerin bölgede çok sevildiğini söyledi. Can ve Sefer’in çalıştığını, Melih’in ise lise bitirme sınavlarına hazırlandığını belirten Çatmak, şöyle konuştu: “Üç genç de bu bölgede çok seviliyor. Pırıl pırıl gençlerdi. Ailelerini tanıyoruz. DİTİB olarak ailelerini ziyaret ettik. Her türlü desteği sunuyoruz. Hocalarımız acılı ailelerin yanında. Münster Başkonsolosu, Din Hizmetleri Ataşesi ve Marl kentindeki yerel yetkililer de acılı aileleri ziyaret edip destek veriyor. Gençler camiye düzenli olarak gelip gidiyorlardı. Çok yardımseverlerdi. Hepimiz çok üzgünüz. Camiamız yasa boğuldu.”
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